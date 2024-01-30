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是否入閣 薛富盛：現在好好把事做好

2024/1/30 10:52（1/30 11:58 更新）
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（中央社記者張雄風台北30日電）總統當選人賴清德昨天提到，未來組閣有好幾個人選在思考。對於是否已受邀入閣，環境部長薛富盛今天接受媒體聯訪時不願回答此問題，僅表示「現在就是好好把事情做好」。

民進黨主席、總統當選人賴清德昨天提到，未來組閣、各部會首長也是秉持「民主大聯盟」理念，不完全都是民進黨，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人才，都樂意邀請，有好幾個人選在思考，時間接近就會跟社會大眾報告。

薛富盛今天出席「環境部第四屆空品知識、行動與創意競賽」頒獎典禮。活動前，他接受媒體聯訪，被問到是否已被徵詢入閣，表示不願回答這個問題。

薛富盛強調，現在就是好好把事情做好。

行政院環境保護署於去年8月22日改制為環境部，當時甫卸任中興大學校長的薛富盛，經行政院公布出任環境部首任部長，至今5個月餘。

薛富盛接任後，首重各界關注的碳費、碳權等相關議題。環境部氣候變遷署從去年至今也陸續公告、預告「氣候變遷因應法」中與碳相關的子法。環境部現正籌組碳費審議會，預計今年第1季將召開會議，決定碳費費率。（編輯：管中維）1130130

#賴清德
#薛富盛
#碳費
#環境部長
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