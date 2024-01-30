駐波士頓處長投書美媒：台灣大選展現民主終將勝利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）駐波士頓辦事處長廖朝宏投書美媒，指中國以軍事、經濟等手段企圖介選，台灣選民堅持民主生活方式，以選舉結果告訴全世界，台灣不會在中國威脅下屈服，民主終將勝利。

副總統賴清德13日以逾40%得票率當選總統，民主進步黨打破1996年台灣實施總統直選以來執政8年必輪替的「魔咒」。美國總統拜登隨後在白宮被媒體問及台灣大選結果時回答：「我們不支持（台灣）獨立。」

友台的「波士頓環球報」（Boston Globe）國際事務專欄作家賈柯比（Jeff Jacoby）在16日刊登的文章寫道，拜登如把握機會強調「台灣是美國人民的民主夥伴和忠實朋友」會更好。當今亞洲和平穩定面臨的最大威脅不是台灣民主，而是中國磨刀霍霍。

廖朝宏投書回應賈柯比專文，於29日刊登。

廖朝宏寫道，台灣透過公正自由程序完成選舉，寫下民主發展另一重要里程碑。台灣人民再次向世界展現，他們絕不會屈服於中國威脅與脅迫。

他說，美國國務院、日本外務省、歐盟對外事務部（EEAS）等理念相近國家機關在台灣選後立即恭賀正副總統當選人賴清德、蕭美琴，讚揚台灣民主成就，台灣政府誠摯感謝這些友好國家高度肯定台灣選舉。

廖朝宏說，台灣選前遭遇中國以軍事恫嚇、經濟脅迫、散布假訊息等手段實行「空前介選」，企圖破壞台灣民主，台灣選民仍選擇捍衛得來不易的民主自由生活方式。

2024年是全球選舉大年，占世界人口一半的數十個國家將舉行選舉。廖朝宏表示，台灣樂意分享自身經驗，協助其他民主國家，希望對基於規則的國際秩序做出正面貢獻，「因為我們相信且已見證民主是最終贏家」。（編輯：陳承功）1130130