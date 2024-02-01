營造友善外來人口環境 內政部修正子法3/1施行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）為配合入出國及移民法修法鬆綁停居留規定，及強化婚姻移民家庭團聚權，內政部今天通過修正2項子法將在3月1日發布施行，透過教育訓練增進第一線人員法治觀念，營造更友善外來人口環境。

內政部透過新聞稿表示，為兼顧人權保障及社會安全，新修訂的「入出國及移民法」有關鬆綁停居留規定，以及強化婚姻移民家庭團聚權等友善外來人口措施部分，已經在今年元旦實施，為利相關處罰及收容等規定能順利在3月實施，內政部務會報今天通過修正2項子法。

花敬群指出，這次修法主要為保障當事人權益，新增外國人在台經查獲有違法情事，在強制驅逐出國前陳述意見程序或召開審查會時，得委任律師在場，以體現程序正義，強化人權保障。

花敬群說明，這次修正「入出國及移民法」增加委任律師陪同接受詢問的權利，讓人權保障更上一層樓。為利執行，內政部已配合修正「外國人強制驅逐出國處理辦法」及「台灣地區無戶籍國民強制出國處理辦法」2項子法，增訂強制驅逐出國前的陳述意見或審查會程序，當事人得委任律師及通譯在場權與限制，同時明定禁止律師在場的事由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部提到，這次修法也配合實務所需，明確規範對已取得居留或永久居留許可的外國人，應審酌其家庭團聚權及未成年子女最佳利益等相關權益，以完備當事人的人權保障。

內政部指出，今天通過的2項修正辦法，將依法制作業程序在3月1日發布施行，內政部移民署將持續舉辦教育訓練，增進第一線人員的法治觀念，營造更友善外來人口的環境及兼顧人流管理。（編輯：張若瑤）1130201