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日前首相安倍母親逝世 謝長廷及台僑同表哀悼

2024/2/6 08:40（2/6 09:26 更新）
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（中央社記者楊明珠東京6日專電）已故日本前首相安倍晉三母親安倍洋子4日逝世，除了正副總統外，駐日代表謝長廷及台僑團體「全日本台灣連合會」昨天也表達哀悼。全台連表示，安倍洋子夫人的慈愛與熱情帶給台灣人希望與勇氣，台灣人內心將永遠銘記其恩情。

謝長廷在臉書發文寫道：「安倍洋子夫人生前對台灣相當友善，我2016年就任駐日代表以後，邀請她參加雙十國慶酒會，她連續4年出席，並上台致詞說年輕時曾陪同父親參加雙十國慶，所以來出席感覺親切自然。」安倍洋子的父親是前首相岸信介。

謝長廷表示，幾次邀請為人隨和的安倍洋子到他職務官舍餐敘，安倍洋子也邀請他欣賞書法作品，台日民間團體推動櫻花返鄉活動，安倍洋子很爽快的同意擔任名譽理事長，對台灣的支持不遺餘力。

謝長廷說，日本前首相安倍晉三遇害後，他曾陪同副總統賴清德去探望安倍洋子，當時安倍洋子言談表現堅強，但看得出落寞與悲傷，尤其近日（自民黨內最大派系）安倍派發生風風雨雨，對安倍洋子來說，更是情何以堪。此時突接訃報，益增不捨與懷念，祈安倍洋子在天之靈安息，繼續保佑日本和台灣的幸福和友好。

在日台灣僑胞團體「全日本台灣連合會」由會長趙中正與常務理事會及理事會昨天發表弔文指出，安倍洋子除了成為她先生、前外務大臣安倍晉太郎的支柱，也養育愛台灣如家人、支持台灣的前首相安倍晉三，厥功甚偉。

弔文寫道：「安倍洋子夫人畢生熱愛台灣，其慈愛與熱情帶給了台灣人希望與勇氣，台灣人內心將永遠銘記其恩情。」

全台連表示，接到訃報，在日台灣人同表由衷哀悼，同時對其遺族表達慰問之意。由衷地祈禱安倍洋子夫人在天之靈安息。（編輯：韋樞）1130206

已故日本前首相安倍晉三母親安倍洋子4日逝世，駐日代表謝長廷、在日台僑團體「全日本台灣連合會」5日發文（圖）表達哀悼。（全台連提供）中央社記者楊明珠東京傳真 113年2月6日
已故日本前首相安倍晉三母親安倍洋子4日逝世，駐日代表謝長廷、在日台僑團體「全日本台灣連合會」5日發文（圖）表達哀悼。（全台連提供）中央社記者楊明珠東京傳真 113年2月6日
#安倍晉三
#謝長廷
#安倍洋子
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