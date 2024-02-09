更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

「光光鼠叔」造型氣球巧手折 士官長成澎湖人氣王

2024/2/9 15:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）國軍平日捍衛家園，展現鐵漢形象，也有柔軟一面。軍聞社今天報導指出，澎湖陸軍一支部士官長周光明「光光鼠叔」除運用造型氣球能力協助部隊活動，更在休假時無償進行氣球教學，成澎湖人氣王。

軍聞社今天報導指出，周光明不但是單位活力氣球社社長，也在去年考取澎湖縣街頭藝人（氣球藝術類）執照，在部隊中用折氣球的專業能力為單位慶生餐會、隊慶活動等進行創意布置外，也在陸軍司令部邀請下，協助執行「112年陸軍司令部聯合婚禮」氣球布置專案任務。

軍聞社說明，周光明也常常利用休假時間，無償、公益前往澎湖地區的國小、幼兒園及家扶中心等，與天真可愛的小朋友們進行氣球教學，「我是土生土長的澎湖人，希望能讓更多小孩可以在童年時，一起快樂玩氣球」。

周光明目前氣球教學累積已超過百餘場，是澎湖小朋友們心中的氣球魔術師，被孩子們稱為「光光鼠叔」，擁有超高人氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據軍聞社報導，有別於一般的貴賓狗、花朵等造型汽球創意，周光明的氣球還會配合節慶調整，如今年就創造出「氣球舞獅」與紅白藍國旗色的「飛龍」，還會將大型作品戴頭上或拿手上，與小朋友們一起唱跳。

周光明認為，氣球不只能帶給小朋友快樂，也讓他的生活變豐富，更堅定持續在澎湖推廣氣球活動的想法，「我會繼續努力、不斷進步，希望讓這份感動能一直延續下去，讓更多澎湖小朋友們的童年，能更加幸福與快樂」。（編輯：張若瑤）1130209

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.235