「光光鼠叔」造型氣球巧手折 士官長成澎湖人氣王

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（中央社記者賴于榛台北9日電）國軍平日捍衛家園，展現鐵漢形象，也有柔軟一面。軍聞社今天報導指出，澎湖陸軍一支部士官長周光明「光光鼠叔」除運用造型氣球能力協助部隊活動，更在休假時無償進行氣球教學，成澎湖人氣王。

軍聞社今天報導指出，周光明不但是單位活力氣球社社長，也在去年考取澎湖縣街頭藝人（氣球藝術類）執照，在部隊中用折氣球的專業能力為單位慶生餐會、隊慶活動等進行創意布置外，也在陸軍司令部邀請下，協助執行「112年陸軍司令部聯合婚禮」氣球布置專案任務。

軍聞社說明，周光明也常常利用休假時間，無償、公益前往澎湖地區的國小、幼兒園及家扶中心等，與天真可愛的小朋友們進行氣球教學，「我是土生土長的澎湖人，希望能讓更多小孩可以在童年時，一起快樂玩氣球」。

周光明目前氣球教學累積已超過百餘場，是澎湖小朋友們心中的氣球魔術師，被孩子們稱為「光光鼠叔」，擁有超高人氣。

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根據軍聞社報導，有別於一般的貴賓狗、花朵等造型汽球創意，周光明的氣球還會配合節慶調整，如今年就創造出「氣球舞獅」與紅白藍國旗色的「飛龍」，還會將大型作品戴頭上或拿手上，與小朋友們一起唱跳。

周光明認為，氣球不只能帶給小朋友快樂，也讓他的生活變豐富，更堅定持續在澎湖推廣氣球活動的想法，「我會繼續努力、不斷進步，希望讓這份感動能一直延續下去，讓更多澎湖小朋友們的童年，能更加幸福與快樂」。（編輯：張若瑤）1130209