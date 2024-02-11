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龍年到 美國中西部近50位政要向台灣拜年

2024/2/11 08:27（2/11 08:36 更新）
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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）今天是正月初一，駐芝加哥辦事處與印第安納、明尼蘇達州長等轄區近50位政要以預錄影片向台灣與僑界拜年，期許台灣與美國中西部在農曆龍年建立更緊密的夥伴關係。

駐芝加哥辦事處長類延峰感謝僑胞過去一年大力支持，轄區內雙邊關係有長足進展。例如密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）訪台、台灣與密州簽署經濟合作備忘錄、以國立台灣大學為首的12所頂尖學府與伊利諾大學系統簽署合作備忘錄，都為未來發展打下堅實基礎。

類延峰期待與各界繼續攜手，努力推動台美友好合作。

錄影拜年的美國中西部政要包括曾於2022年訪台的印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）、明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）與副州長佛蘭納根（Peggy Flanagan）、雙親來自台灣的伊利諾州首位亞裔副州長侯炳文（Grace Hou）、去年5月上任的芝加哥市長強生（Brandon Johnson）。

去年10月訪台的前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft，另譯：克拉芙特）在影片中自稱「台灣的堅定盟友」，祝福農曆新年快樂，期許龍年帶來智慧與好運。

葛拉斯里（Chuck Grassley）、杜賓（Richard Durbin）等美國國會議員，辦事處轄區7州逾20位州議會領袖及「友台連線」共同主席，也都以錄影方式向台灣與僑界拜年。

值得一提的是，曾旅居台灣的伊利諾州財務長方仲華（Michael Frerichs）在影片中以國語說「新年快樂」，伊州審計長孟多薩（Susana Mendoza）也如此，曾訪台的印第安納州務卿莫拉萊斯（Diego Morales）則以台語向觀眾問好。

駐芝加哥辦事處透過新聞稿表示，眾多轄區政要錄影拜年，彰顯台灣與美國中西部人民情誼深厚。辦事處感謝中西部友人送上溫暖祝福，承諾在新年度持續推動深化台灣與美國中西部的多元、堅實合作夥伴關係。（編輯：郭中翰）1130211

甲辰龍年正月初一，駐芝加哥辦事處與美國中西部轄區近50位政要以預錄影片向台灣與僑界拜年。圖為賀年影片截圖集錦。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年2月11日
甲辰龍年正月初一，駐芝加哥辦事處與美國中西部轄區近50位政要以預錄影片向台灣與僑界拜年。圖為賀年影片截圖集錦。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年2月11日
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