海軍公開春節巡弋影像 飛彈射擊震撼畫面[影]

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（中央社記者游凱翔台北11日電）春節期間，海軍堅守崗位、全天候守護海疆安全。艦指部在臉書專頁公布拉法葉級、沱江級、紀德級艦巡弋海疆影像，同時公開雄風及標準飛彈實彈射擊的震撼畫面，強調「艦隊護新春，展現新曦望，海軍艦隊，一直都在」。

面對中共對台頻頻文攻武嚇，即便過年期間，國軍仍全天候守護國家安全，海軍艦隊指揮部發布「艦隊官兵，枕戈待旦」影片，透過影像展示快速布雷艇、沱江級艦、磐石軍艦、拉法葉艦、紀德級艦、玉山軍艦巡弋海疆影像，並公開雄風飛彈、標準飛彈、方陣快砲實彈射擊震撼畫面。

海軍強調，在民眾喜迎新春之際，艦隊官兵枕戈待旦，戮力戰訓本務從不懈怠，始終保持堅定意志，隨時待命準備出動，面對無數挑戰，海軍無畏強風巨浪、頂著風浪前行，更不分晝夜全心守護國家安全。

影片裡也能看到海軍機動飛彈車組奔馳於道路，並進入戰術位置的罕見畫面。艦指部強調，海軍機動靈活、迅捷勇猛，是素質高、戰力強、守紀律、有信念的可恃勁旅，保衛國家的決心從不改變。

影片也包括海軍船艦進行高線傳遞操演、S-70C反潛直升機垂直整補、水下作業大隊乘坐潛水鐘下潛執行任務，並涵蓋潛艦國造下水典禮、輕型巡防艦防空型艦開工典禮等「國艦國造」重大節點里程碑。

艦指部表示，海軍艦隊是堅不可摧的海上堡壘，忠於國家及海軍，同時專注現在、昂首向前，「艦隊護新春，展現新曦望，海軍艦隊，一直都在」。（編輯：郭無患）1130211