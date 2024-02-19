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日本國會圖書館錯標台灣為中國省分 台僑團體抗議

2024/2/19 20:14（2/19 20:27 更新）
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日本國立國會圖書館英文搜尋網頁上的居住地選擇，將台灣標示為中國台灣省，在日台僑團體全日本台灣連合會致函該館表示嚴正抗議。（全日本台灣連合會提供） 中央社記者楊明珠東京傳真 113年2月19日
日本國立國會圖書館英文搜尋網頁上的居住地選擇，將台灣標示為中國台灣省，在日台僑團體全日本台灣連合會致函該館表示嚴正抗議。（全日本台灣連合會提供） 中央社記者楊明珠東京傳真 113年2月19日
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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本國會圖書館的英文搜尋網頁（NDL SEARCH），近日被民眾發現其會員登錄的居住國選項中，將「台灣」標為「中國台灣省」；在日台僑團體「全日本台灣連合會」昨天致函國會圖書館館長吉永元信表達嚴正抗議。

日本國會圖書館是日本唯一隸屬於國會的國立圖書館，館藏提供國會議員和官員調查研究使用，也提供給一般民眾利用。近年國會圖書館推動館藏數位化，並開放網路服務，同時因受到疫情影響加速數位化，今年1月15日起開放全新的「國立國會圖書館搜尋」（NDL SEARCH）服務，但有民眾反映台灣的標示被誤標。

民眾要利用國會圖書館搜尋服務，須先登錄會員，而在個資填寫項目中的居住地（Country of Residence），表列了包括日本國以外的世界各國，雖然日文網頁的居住地表列了「台灣」2字，但英文網頁的台灣卻標示為「中國台灣省」（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）。

在日台僑團體「全台連」向國會圖書館館長吉永元信提出嚴正抗議指出，這是變相強迫台灣人或居住在台灣的使用者承認台灣是中國一省的做法，對台灣人是莫大侮辱，且不符事實。

全台連在信中要求，日本國會圖書館應立即修改英文網頁上的錯誤標示，將「TAIWAN, PROVINCE OF CHINA」改為「TAIWAN」。

全台連強調，台灣是主權獨立的國家，擁有獨自的政府、經濟和文化，不同於共產黨體制，是一個成熟的民主國家，絕非中國的一部分。

全台連表示，對於中國在1972年日中聯合公報中主張「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，日本政府僅表示「理解」而非「承認」。日本國立國會圖書館法中載明國會圖書館成立的使命為「堅信真理將讓我們自由，依憲法的承諾，為日本的民主和世界和平做出貢獻。」

全台連認為，日本國立國會圖書館此舉是迎合中國揚言併吞台灣、多次聲稱「台灣是中國的領土」的虛偽政治宣傳，有違成立的精神。（編輯：陳慧萍）1130219

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