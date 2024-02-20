柏林電影支持和平基金會論壇 探討國際如何保台

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（中央社記者田習如柏林19日專電）設在柏林的「電影支持和平基金會」在柏林影展期間舉辦論壇探討政治及人權議題，除了俄烏戰爭及以巴衝突，今年首度以保護台灣自由為主題，邀請前無任所大使楊黃美幸與談。

電影支持和平基金會（Cinema for Peace Foundation）於18、19兩日舉辦「世界論壇」，探討國際關注的地緣政治熱區、聲援極權統治下的異議人士。其中一場論壇主題為「如何保護台灣的自由」，由近期推出介紹台灣處境的紀錄片「看不見的國度」（Invisible Nation）的美國導演霍普（Vanessa Hope）主持。

霍普以她費時7年赴台拍片的心得表示，台灣人的主權意識和在世界舞台獲得理解與承認的需求空前高漲，這種急切性隨著俄羅斯入侵烏克蘭而提升。同時，中國正從俄羅斯的經驗學習到犯台模式以一場短期、猛烈的戰爭為佳，保護台灣的時間之窗日益縮小。

楊黃美幸認為，國際不應維持「一個中國」政策，因為這個中國試圖合法化侵略台灣的藉口是在逾50年前由兩個極權政體所同意，但如今一切都已改變，「一中」說法並未獲得台灣人集體同意。

她說「一中政策」就像國王的新衣，「大家都知道國王沒有穿衣服」，但她也發現國際上多數外交官並不知道如何區別「一中政策」與台灣是否為中國一部分，「我希望當他們說到一中時，別忘了有一個中國，也有一個台灣」。

楊黃美幸表示，國際社會應該讓中國共產黨和中國國家主席習近平明白對台戰爭將付出嚴重代價；同場與談的前紐約台灣商會會長江明信，則提議國際遏阻中國的策略包括可傳達一個明確訊息，即一旦中國侵台，國際就立即承認台灣獨立。

霍普另提到中國較喜歡美國前總統川普（Donald Trump）再次選上，如此便可證明民主會帶來混亂。她認為台灣大選是民主典範，因為來台期間發現台灣有太多令人驚喜的成就，導致她的紀錄片很難拍，難以取捨。

柏林電影支持和平基金會獲不少國際影劇及政界名流支持，包括前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）、達賴喇嘛、喬治克隆尼（George Clooney）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）等。今年活動主賓包括前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）和影星莎朗史東（Sharon Stone）。（編輯：郭中翰）1130220