罷免侯友宜第一階段提議連署逾2萬 目標達半

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）罷免新北市長侯友宜團體今天表示，罷免第一階段提議人，已經逾2萬人連署，距離4萬份連署提議，達到目標的一半。24日元宵節當天下午，還將在捷運海山站出口舉辦連署活動。

臉書（Facebook）「只會做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」社團，今天以「罷猴自救會」發布信息表示，很多市民關心連署狀況，目前統計，連署數量已達2萬1262份，距離目標4萬份連署，已經達成一半了。

自救會說，距離第一階段提議連署，還差最後一哩路；24日星期六下午3時至7時，還將於捷運海山站持續舉辦連署活動。

罷侯團體志工陳小姐今天說，發動罷免1個月來，受限人力僅能每星期舉行活動收取連署書，外加志工到府收件。目前還有很多不滿侯友宜競選總統的市民，並不知道已啟動罷免之路，故須空戰、陸戰搭配宣傳。等收齊4萬份第一階段提議連署書、整理造冊完畢就會立即送件。

依據選罷法制度，罷免為分二階段徵求選民連署，通過後再進行選民投票決定罷免結果。

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第一階段為提議，提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上；依中央選舉委員會統計，民國111年11月26日第4屆新北市長選舉，選舉人數為331萬6517人。罷免侯友宜自救會預估，需超過3.3萬份提議書，故目標為4萬份。

罷免第二階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，約逾33.2萬份連署書。第三階段為投票，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4（25%）以上，即為通過。（編輯：張銘坤）1130220