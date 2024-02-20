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金廈海域爭端 江啟臣籲政府建立對話管道

2024/2/20 20:00
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（中央社記者王承中台北20日電）立法院副院長江啟臣今天表示，中國大陸開始在金廈海域落實執法，令人擔憂擦槍走火的危機升高。兩岸關係看來愈趨緊繃，政府應儘速建立對話管道，進行危機管控，降低衝突風險，才能保障人民的民生經濟安全。

中國大陸1艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

立法院副院長江啟臣今天在臉書發文指出，近日海巡追緝大陸越界漁船，造成2位陸籍漁民落水身亡的不幸事件，對岸隨即宣布加強海上執法，展開常態化巡查，並在日前對金門遊艇登船臨檢。

江啟臣表示，陸委會則表示未來仍將依法驅離或扣留越界船舶，對岸開始在金廈海域「落實」執法，令人擔憂擦槍走火的危機升高。

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江啟臣指出，兩岸均從軍方改由海巡單位執行驅離，就是為了降低軍事衝突風險，何以演變至今對岸開始否定「禁止、限制水域」存在，同時宣示常態性執法，隨即對台灣觀光遊艇實施登船臨檢，其中關鍵就是在於主權宣示的「政治」問題，已非法律問題。

江啟臣表示，中國大陸機、艦常態性穿越海峽中線要讓台海無中線，逕自宣布M503航線，現在又否認金門禁限制海域的存在，雖不致兵戎相見，但衝突風險只增不減，兩岸關係看來愈趨緊繃。政府實應儘速建立對話管道，進行危機管控，降低衝突風險，才能保障人民的民生經濟安全。（編輯：翟思嘉）1130220

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