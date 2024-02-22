遺失槍枝卻買模型槍偽充 監院糾正海軍司令部

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監委王美玉今天表示，海軍陸戰隊新訓中心遺失手槍，指揮官卻默許所屬營長、連長共謀以仿真模型槍偽充真槍，陸戰隊所屬單位械彈管理、領用及清點程序均違反相關規定，糾正海軍司令部。

監察委員王美玉、賴鼎銘、郭文東透過新聞稿表示，海軍教準部陸戰隊新訓中心第2營在民國111年3月5日到18日期間，辦理新式教育召集，卻在同年2月7日到3月4日執行該次教育召集任務整備期間，不慎遺失一把45手槍。

監委說明，但時任指揮官的潘東昇為隱匿案情，默許所屬營長林家葳及其他4位連長共謀，集資購買仿真模型槍偽充真槍混儲於械庫中，未向上呈報，監察院2月6日已通過彈劾潘東昇、林家葳，移送懲戒法院審理，今天再通過3人提案，糾正海軍司令部。

監委表示，海軍教準部陸戰隊新訓中心遺失1把點45手槍，相關人員隱匿未向上呈報，潘東昇默許林家葳及4位連長上下勾結討論後，以集資購買仿真模型槍偽充真槍魚目混珠混儲於械庫。

監委解釋，第2營營長歷經主管交接、清點，新任營長雖發現槍枝有異向上回報，卻遭潘東昇斥責，只在清冊註記槍枝有異，未送鑑定也沒向更上一級呈報，違失情節重大，海軍司令部未能落實督導，確有疏失。

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監委強調，海軍教準部陸戰新訓中心及陸戰隊99旅因械彈庫房鑰匙管理及領用、人員進出登記管制、軍械安全鑰匙違反規定，長期由1人保管、械彈領用與歸還清點、人員交接械彈清點及發生槍械零件遺失處理回報，都有嚴重缺失，不僅未建置警監系統，也沒依規定保存監視器檔案。

監委指出，這有違國軍現行械彈爆材管理相關規定，械彈管理便宜行事、紀律渙散。海軍司令部未能善盡監督職責，精進官兵訓練，肇致槍械遺失事件發生，核有違失，糾正海軍司令部。（編輯：張若瑤）1130222