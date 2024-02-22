中信八號浮塢現身 軍事迷熱議「海鯤號」將海測

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）潛艦國造原型艦「海鯤號」去年9月下水測試後、去年10月隨即泊港測試（HAT），中信八號大型浮塢今天停靠台船海昌廠前碼頭，引起軍事迷熱議「海鯤號」泊港測試進入最後階段，近日可能進入海測（SAT）。

針對「海鯤號」進度，台船公司相關人員皆三緘其口，僅低調表示，所有進度皆由國防部主導，台船不另行對外發言。

根據中信造船集團官網，中信八號為3萬5000噸級大型浮塢，大型浮塢代表國家造船工業能力與實力，中信八號是目前台灣最大浮塢。

中信造船官網指出，中信八號浮塢內部甲板空間與舉升能力，不僅可以滿足各式大型船艦進行塢內各項維修及緊急狀況的搶修任務，透過浮塢進行維修可縮短船艦修理時程，也為船東降低修理成本，實現大型船艦機動維修及快捷精確的安全保障。

「海鯤號」目前仍處於泊港測試，後續則依序進行海上測試、軍種作戰測評後，才交付海軍進行成軍前訓練，預計在民國114年交船。

「海鯤號」造價新台幣493億6170萬元，長約70公尺、寬約8公尺、高度（至帆罩頂）約18公尺；排水量約2500至3000噸，武器部分配有6具魚雷發射管、潛射MK48重型魚雷、潛射UGM-84魚叉飛彈。（編輯：陳仁華）1130222