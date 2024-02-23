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海軍：敦睦支隊3/9起靠泊7港口供民眾參觀

2024/2/23 10:34
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（中央社記者游凱翔台北23日電）海軍艦隊指揮部今天表示，海軍民國113年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石艦、迪化艦及成功艦，將於3月9日至25日間靠泊高雄、花蓮、蘇澳、基隆、馬公、台中、安平共7個港口，並開放民眾參觀。

海軍艦隊指揮部上午發布新聞稿表示，海軍民國113年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）三艘艦艇，將靠泊各港口開放民眾蒞臨參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。

艦指部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

艦指部說明靠泊日期，3月9、10日上午9時至下午3時靠泊高雄港；3月12、13日上午9時至下午3時靠泊花蓮港；3月14、15日上午9時至下午3時靠泊蘇澳港。

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此外，3月16、17日上午9時至下午3時靠泊基隆港；3月19、20日上午9時至下午3時靠泊馬公港；3月22、23日上午9時至下午3時靠泊台中港；3月24、25日上午9時至下午3時靠泊安平港。

艦指部表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。（編輯：楊蘭軒）1130223

#海軍艦隊指揮部
#基隆港
#艦指部
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