國合會巴拉圭推展蘭花產業 舉辦情人節蘭藝展售會

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）為滿足巴拉圭對蘭花的需求，國合會與巴拉圭合作發展當地蘭花產業。國合會秘書長李朝成今天表示，今年春節農曆初五適逢西洋情人節，國合會駐巴拉圭技術團在當地舉辦情人節展售會，美麗的蝴蝶蘭吸引民眾目光，展售會也吸引逾千人參觀。

國際合作發展基金會秘書長李朝成今天在外交部簡報業務指出，春節農曆初五適逢西洋情人節，為創造商機，國合會駐巴拉圭技術團2月9日至16日在當地蘭花展售中心舉辦情人節展售會。

他說，2000株盛開的蝴蝶蘭搭配精美盆器和盆景設計，吸引眾多當地民眾目光，展售會吸引超過千人參觀和購買。

李朝成表示，駐團每年還會在5月母親節和9月春天節期間舉辦蘭花展活動，去年節日展售活動中售出7500株蘭花，為蘭花中心帶來約2萬5800美元的收益。

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為滿足巴拉圭國內對蘭花的需求，李朝成說，國合會自民國104年起與巴拉圭合作發展當地蘭花產業，為進一步提升巴拉圭蘭花產業價值，國合會於民國108年透過「巴拉圭蘭花商業生產與營運輔導計畫」建立公私營夥伴經營模式，引入私營部門商業化運營蘭花中心的概念。

他指出，這項計畫不僅協助蘭花產業接力分工生產模式，也積極提升巴拉圭農牧部門的花卉產業行銷能力，未來國合會將繼續支持巴拉圭蘭花產業的發展，並與當地業界分享相關經驗和專業意見。（編輯：郭無患）1130227