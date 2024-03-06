全教總憂新進公教人員沒保障 銓敘部：採二層年金

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（中央社記者陳俊華台北6日電）全教總指退休金操作績效差、憂新進公教人員未來沒保障。銓敘部今天說，個人專戶制退撫制採二層年金保障，第一層公保養老給付實施年金，維持確定給付制，第二層則可自主投資累積退休金。

媒體報導，全教總5日記者會公布各政府退休基金10年來的操作績效，其中採用確定提撥制（DC制）的基金表現普遍不佳，對於民國112年7月1日以後適用確定提撥制的新進公教人員，退休後晚年生活缺乏保障。

銓敘部透過新聞稿表示，112年7月1日以後初任公務人員適用個人專戶制退撫制度，採行二層年金保障，除第二層職業年金採確定提撥制，可自主投資累積退休金外，在第一層的公保養老給付實施年金，並維持確定給付制，給予基礎年金保障並可持續支領至終身。

銓敘部指出，因應112年7月1日公教人員個人專戶制實施，公務人員退休撫卹基金管理局規劃從114年1月1日起開放自主投資，在退休金追求長期穩健目標上，參考國際退休金及過去管理經驗，並結合專業投顧及專家意見，設計不同收益、風險的投資標的組合，以符合彈性多元需要。

銓敘部說，為避免公教人員僅投資在「保守型」基金，基金管理局也規劃設計「人生週期型」投資標的組合，並以年齡作為區隔，由保守型、穩健型及積極型等3種投資標的組合比例配置而成，以初任公教人員多屬年輕，人生週期型投資標的組合配置將以積極型為主，並隨年齡自動調整，對初任公教人員長期累積退休金的收益具多元保障。

銓敘部指出，初任公教人員可藉由在職時按月與政府共同撥繳本俸2倍15%的退撫儲金費用，以及個人在本俸2倍的5.25%範圍內自願增加提繳，並透過自主投資的適當配置，提高退休金專戶累積總金額，增加退休金可領取時間。

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銓敘部說，以年資35年為例，於在職撥繳累積期間的收益率維持4%，以及增加自願提繳與退休後仍持續收益情形下，再加上第一層公保年金，未來初任公教人員退休所得仍有適足保障。

另外，銓敘部表示，已協請各人事機構對初任公教人員加強宣導「增額提繳」對退休金複利累積的正面效益以及可享稅賦優惠，鼓勵自願增額提撥；基金管理局在自主投資開辦前，也將辦理教育宣導，使公教人員了解自主投資及正確理財觀念，作好儲備退休金準備。（編輯：林興盟）1130306