中國軍費增7.2% 學者：裝備更新調高軍人待遇

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（中央社記者吳書緯台北8日電）中國5日公布，今年編列軍費預算為1兆6655.4億人民幣，年增7.2%。學者楊太源表示，中國經濟受中美貿易戰影響，共軍仍全面加薪，要達成徵兵目標，軍費成長一部分就是用於調高軍人待遇，以及各軍種主戰裝備更新。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源近日發表「中共2024年國防預算評析」專文於中共研究雜誌社官方網站。

楊太源指出，中國國防預算歷經多年增長，早已高居世界第2，僅次於美國，而中國國防預算按照用途劃分，包含裝備費（武器研發、採購、維修等）、訓練支持費（訓練、教育、設施建設維護等）、人員生活費（工資、津貼、住房公積金等），裝備費占42%、人員生活費占31%、訓練維持費占27%。

依比率分析，楊太源表示，顯示中國國防預算執行重心，仍聚焦於各軍種主戰裝備的更新換代，以及調增軍人待遇與福利。

楊太源指出，中國利用「軍民融合」、「軍地共建」，將部分應由國防預算支出的經費由地方政府或是政府其他部門承擔，並藉由「民參軍」、「軍轉民」等管道，將研發費用轉嫁於國、民企。

楊太源分析，雖然中國再三強調不存在「隱藏性軍費」，但轉嫁地方、各部委、企業的經費，以及軍售收入，都未列在國防預算，顯示中國仍存在巨額地方預算型的隱藏性軍費。

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此外，楊太源指出，中國經濟受中美貿易戰影響，各行各業都面臨減薪，共軍仍全面加薪，原因是要達成徵兵目標，而從中國2023年新頒「徵兵工作條例」分析，顯示中國社會普遍存在拒絕服兵役或逃兵情況，因此中國國防預算今年7.2%的增長，一部分就是要用於調高軍人待遇。

楊太源表示，中國2024國防預算雖然僅為美軍的1/4，若將物價指數、工作時數、隱藏性軍費，美軍長年征戰戰費支出等項目放入計算，中國的國防預算與美軍預算實相差無幾，且中國的生產效力更勝美國，因此中國的年度國防預算運用效益遠大於美軍，值得各界長期關注。（編輯：蘇志宗）1130308