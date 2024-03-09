國安局：中共強鞏國際一中 持續對台壓拉兩手策略

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（中央社記者郭建伸台北9日電）美國總統大選牽動美中台局勢，國安局下週將赴立法院專題報告。根據書面報告，國安局評估，中共除加強鞏固國際一中格局，並持續藉由硬軟兩手策略對台施壓、拉攏操作，並藉複合式威脅伺機改變台海現狀。

立法院外交及國防委員會11日將邀請國家安全局局長蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並請國防部副部長、海洋委員會海巡署署長列席，並備質詢。國安局專題報告書面已送抵立法院。

根據書面報告，國安局指出，美國現任總統拜登（Joe Biden） 與美國前總統川普（Donald Trump）兩黨主要總統參選人支持度相近，雖然兩人對外政策立場存在差異，但拜登與川普均將中共視為挑戰，此已成為美國兩黨共識。

談及中共兩會，國安局指出，中共除全力服膺習領導權威，還會擴增軍費持續強軍備戰，並將「中國現代化模式」 列為今年經濟施政首務，對台政策則持續強化反獨促統，續推兩岸融合。

談國際及兩岸情勢評估，國安局指出，美國印太戰略著重「整合嚇阻」，但美國友台制中政策不變，不過共軍專擅擴張破壞區域和穩。

國安局表示，中共在經濟問題難解下，仍挹注高額軍費加速建軍備戰，尤其年來頻運用軍事、灰帶手段在第一島鏈周邊強勢「維權」、干擾外軍活動，並積極外擴戰訓場域，同時與俄羅斯開展海空聯演聯巡、軍科合作，意圖改變印太區域現狀，增添地緣戰略風險。

國安局強調，目前台灣大選結束、美大選將至之際，中共除加強鞏固「國際一中」格局，亦持續藉由硬軟兩手策略對台進行壓拉操作；在施壓方面，除軍事威懾、外交打壓、經濟脅迫外，亦可能逐步增加法律作為，炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變台海現狀。

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至於對台拉攏方面，國安局指出，中共將延續去年對台廣泛交流政策，邀台灣各階層團體赴陸，並伺機操作統戰分化，以形塑對其有利的兩岸形勢。

國安局表示，今年底美國總統大選結果，將牽動美中台局勢發展，中共為加強掌握兩岸局勢主導權，將持續利用美中對話場合，突出對台立場底線，藉此穩固涉台外部環境，中共同時結合政、經、軍、灰帶、認知戰等複合式威脅，伺機改變台海現狀，施壓、影響台灣政府對陸政策走向。（編輯：郭無患）1130309