中國漁船闖苗栗外海 海巡署：2艘離去1艘遭驅離

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（中央社記者王承中台北13日電）3艘中國漁船日前進入苗栗外海領海內，海巡署中部分署長王正信今天表示，當時全程雷達監控，雖派遣海巡艇驅離，但因海象太差撤回，並通報宜蘭艦趕往現場，隔天2艘漁船離開，1艘遭宜蘭艦驅離。

海巡署副署長張忠龍證實，3艘中國大型漁船日前進入苗栗外海領海內6浬。立法院內政委員會今天邀請海委會主委管碧玲率同所屬列席報告業務概況，朝野立委關注中國漁船進入領海的狀況。

列席備詢的海巡署中部分署長王正信表示，這個案子從頭到尾都在雷達監控當中，當天上午7時許，當3艘中國漁船進入12浬時，就已經全程監控，中國漁船於下午2時許進入到6浬，有接獲漁民報案，當時也派遣100噸海巡艇前往驅離，但海象惡劣，考量安全，要求海巡艇撤回。

王正信指出，海巡艇在撤回的同時，通報在西北海域執勤的宜蘭艦南下趕往現場驅離。隔天，其中2艘中國漁船在大潭外海脫索離去，持續往北的1艘中國漁船則遭宜蘭艦驅離。

列席的海委會副主委、海巡署長周美伍表示，這3艘進入到6浬的中國漁船，從進入領海時，海巡就開始掌握，海巡會視當時海象狀況跟兵力部屬做適時調整。（編輯：郭無患）1130313