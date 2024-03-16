敦睦遠航支隊訪基隆港 3軍艦開放參觀湧人潮

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）海軍敦睦遠航訓練支隊今天靠泊基隆港西岸碼頭，磐石、迪化及成功軍艦開放民眾登艦參觀，岸上有海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊及莒拳隊表演，吸引許多民眾到場欣賞。

海軍副參謀長張獻瑞致詞表示，敦睦遠航訓練支隊每次環島航行，都會選擇基隆港作為國內航訓開放參觀重要港口，因為基隆市與海軍無論在地緣上或捍衛海疆任務上有著密不可分關係，希望藉由今天活動，將海軍戰力及專業展現給北台灣的熱情民眾。

基隆市長謝國樑指出，敦睦遠航訓練支隊今天抵達基隆港，他代表市民熱烈歡迎敦睦支隊的到訪，海軍主要任務除維持台海安全、保持對外航運暢通，平時則進行台海偵防、外島運補及護航，並適切支援災害防救工作，感謝國軍保衛國人，也祝福所有官兵平安、順利完成任務。

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基隆市議會議長童子瑋表示，基隆是台灣海防重鎮，北方海疆的門戶，他身為民意代表，一定要作為國軍的後盾，並支持國防產業的發展，一同捍衛國家主權，而基隆軍港西遷工程已幾近完工，將創造「國防戰備、城市發展」雙贏局面。

基隆市政府指出，敦睦遠航訓練支隊在基隆港開放參觀時間為今天及明天，從上午9時至下午3時，有意參觀民眾須攜帶身分證，或可證明國民身分具照片的證件，配合開放時程及現場人員引導入場參觀。（編輯：戴光育）1130316