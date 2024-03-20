皮尤民調：台港民眾逾8成支持民主體制 教育背景影響對政體看法

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（中央社台北20日綜合外電報導）皮尤研究中心今天指出，據他們去年夏天執行的民調，台灣和香港每10人就有超過8人說民主是良好的治理方式，但兩地也都有一部分民眾對替代性政府體制持開放態度。

需要注意的是，皮尤研究中心（Pew Research Center）執行這項民調時，香港立法會尚未三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案）。昨天通過的基本法第23條，給予政府更大空間來懲罰各項被視為威脅國安的行為，包括反對中國或香港政府的行為。

皮尤民調發現，在台灣，8成4的成年人認為，一個有著兩個以上政黨參與選舉的民主體制為良好的治理方式；香港則是有8成2的成年人這麼認為。

民調同時發現，無論是台灣還是香港，雖然較不常看到民眾支持其他的政治體制，仍有一些人力挺非民主制度選項，但這個現象世界各地皆然。

例如，在台灣，7%的成年人認為，良好的治理方式是只有一黨參與的選舉制度；在香港，有21%成年人持相同看法。

民調顯示，台港兩地都有不少人對技術官僚（technocracy）持正面看法，在台灣有18%，香港則達43%。所謂技術官僚是指由專家而非民選官員，依據他們認定的最佳方式做出各項決策。

至於獨裁統治，台灣僅5%受訪者支持一個在沒有國會或法院干預下，由強人領袖做決策的體制。在香港，支持者略過1/4，達27%。

而軍事統治則是在台港都不吃香，台灣受訪成年人僅7%支持，香港有15%。

皮尤民調同時發現，台港兩地民眾對政治體制的看法，往往會因為教育背景而大不同。

教育程度愈高的民眾，更傾向支持一個大選中至少有兩個政黨較勁的體制。例如，在台灣，教育程度較高的民眾中，9成3偏好多黨民主體制；教育程度較低民眾當中持相同看法的有7成7。

相反的，教育程度較低的民眾，更傾向於支持一黨統治、專家統治、獨裁和軍事統治。在香港，表態支持大選中只有一個政黨的民眾，教育程度較低與教育程度較高的民眾占比約略為2比1，分別達26%與12%。

在香港，民眾態度也會因他們對中國的依附程度多寡而有所不同。

比起對中國沒有情感依附的港人，有這份情緒依戀的港人更傾向於對一黨體制、技術官僚、獨裁和軍事統治持正面態度。例如，有中國情結的港人當中，32%認為強人統治香港是好事；對中國沒有特殊情感的港人則僅18%持相同觀點。

在台灣，對不同形式政府的觀點，通常不會因對中國有無感情依附而有所不同。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130320