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馬偕180冥誕 加拿大故鄉省議員促深化台加經貿合作

2024/3/22 12:48（3/22 13:01 更新）
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加拿大安省議員何德孟（右）年年舉辦茶會並在議會發表聲明，紀念加拿大傳教士馬偕。駐多倫多辦事處長陳錦玲（左）應邀出席。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年3月22日
加拿大安省議員何德孟（右）年年舉辦茶會並在議會發表聲明，紀念加拿大傳教士馬偕。駐多倫多辦事處長陳錦玲（左）應邀出席。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年3月22日
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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）3月21日是加拿大傳教士馬偕180歲冥誕，馬偕故鄉安大略省牛津郡省議員何德孟（Ernie Hardeman）在安省議會發表聲明，紀念馬偕對台灣的貢獻，並肯定台加關係鏈結緊密，強調應深化台加經貿合作，支持民主台灣。

何德孟擔任牛津郡省議員已29年，2016年來每年均在安省議會舉辦馬偕紀念活動，強化台加連結。何德孟21日在安省議會發表聲明，獲全場各黨派議員起立鼓掌歡迎；駐多倫多辦事處處長陳錦玲暨同仁及台灣僑界近40人亦應邀與會旁聽。

何德孟聲明指出，馬偕1872年在淡水開始傳教、行醫、創辦學校，提升女性受教權，為台加雙邊關係奠定深厚基礎。馬偕對台影響深遠，現代台灣也已發展出世界級醫療健保及高度成熟的民主體制，並在去年與加拿大簽署投資促進及保障協議（FIPA），雙方共享自由民主人權等核心價值，加台友誼將持續成長茁壯。

何德孟隨後舉辦紀念馬偕茶會，有近30位安省議員及議會助理與會致意，其中包括教育、住宅、長照、能源、交通、耆老等近10位廳長，出席人數為歷年之最，凸顯台加友好關係正快速成長。

何德孟在茶會中致詞強調，支持同為民主陣營的台灣極為重要，深化經貿合作則是最佳方式。加拿大與台灣均承諾維護基於規則的國際體制及秩序，更支持台灣海峽和平穩定。

陳錦玲應邀致詞指出，台灣持續秉持馬偕無私奉獻精神，努力成為世界上良善力量，協助他國，包括持續援助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，以及全力救援土耳其震災等。

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陳錦玲也呼應何德孟的主張，指理念相近國家應團結一致支持台灣，對抗極權體制的經濟脅迫，確保國際經貿秩序免遭破壞；她期待今年在加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國期間，台灣入會案能有具體進展。

陳錦玲還提到，安省是加拿大經濟重心及台灣不可或缺的夥伴，她期盼安省政府前往台灣設立經貿辦事處，讓雙方經貿交流合作持續深化。（編輯：陳慧萍）1130322

#加拿大
#馬偕
#陳錦玲
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