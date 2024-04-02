海陸士官長體測未到卻通過 軍方：勿枉勿縱調查

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（中央社記者吳書緯台北2日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊的陳姓士官長3月6日體測沒有出現，但卻成功通過體測，質疑國軍「有關係就沒關係」。海軍陸戰隊今晚回應，陳姓士官長自測成績登錄不實，陸戰隊依「勿枉勿縱」原則調查中。

國民黨立法院黨團今天上午召開「國軍軍紀渙散！國防部束手無策？」記者會，副書記長徐巧芯揭露，海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊陳姓士官長應於3月6日左營陸戰隊忠誠游泳池參加游泳體測，但人未到場，卻登載通過測驗，而當時體測紀錄處理人員、賴姓訓練士、黃姓中隊長均在場。

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徐巧芯指出，根據國防部的說法，未到測人員是因公，該單位主管以「主官保證」繼續延用上一次施測紀錄，但事實上，國防部乃至於海軍、海軍陸戰隊根本沒這樣的規定。

對此，海軍陸戰隊今天晚上8時20分以新聞稿形式回應，灘勤中隊陳姓士官長民國112年個人3項體能鑑測及3次200公尺泳測均合格，有關陳姓士官長113年第1季自測成績登錄不實，陸戰隊刻依「勿枉勿縱」原則調查中，如查證屬實，將依規定移法偵辦，並檢討疏責人員適懲，以正綱紀。（編輯：張若瑤）1130402