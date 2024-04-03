林右昌趕赴花蓮勘災 邀傅崐萁搭直升機同行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、吳昇鴻台北3日電）今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，內政部長林右昌說，奉總統蔡英文指示，他將搭乘空勤直升機，立即飛往花蓮勘災，另因花蓮交通中斷，已聯絡國民黨立委傅崐萁同行搭乘、趕赴災區。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

林右昌在臉書發文表示，今天花蓮發生地震，在中央災害應變中心召開會議與記者會後，奉總統蔡英文及行政院長陳建仁指示，他將搭乘空勤直升機，立即飛往花蓮勘災。

林右昌說，由於花蓮對外交通中斷，他得知花蓮縣的區域立委、國民黨立委傅崐萁也急著返回花蓮，已透過秘書聯絡傅崐萁一起搭乘同行趕赴災區，了解關心最新災情狀況。

林右昌上午在中央災害應變中心記者會表示，目前災情主要集中在花蓮，數棟大樓房屋倒榻、人員受困，鐵公路受阻，大清水隧道也有人車受困，上午國防部與空勤總隊已派出5架次直升機，在台灣北部、中部、花東縱谷及海岸地區進行空中勘災，1架次直升機抵達花蓮，中央搜救人員進駐設置協調指揮所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌表示，屏東、高雄及台南特搜隊第一梯次40人備便，隨時可搭乘C-130軍機前往花蓮支援，第二梯次人員也已預置，並已要求在山區部落持續蒐報，若有相關需求會隨時啟動救援機制。

清明連假將至，林右昌說，已聯繫交通部展開運輸調度，在鐵公路復原方面希望儘速搶通，而部分基礎設施受損，例如和平電廠，將與台電聯繫置入人員機具搶修，目前用電沒有問題。（編輯：謝佳珍）1130403