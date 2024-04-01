立院初審 環島高速鐵路建設特別條例全案保留送協商

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（中央社記者范正祥台北1日電）立法院經濟、交通委員會聯席會議今天初審「環島高速鐵路建設特別條例」草案，朝野立委在逐條審查時，包括草案名稱和所有條文均無法達成共識，最後全案保留送出，交由黨團協商。

國民黨立委傅崐萁等人提出環島高速鐵路建設特別條例草案。根據草案內容，主張主管機關為國發會，所稱環島高速鐵路，指台灣高速鐵路由宜蘭站延伸到花蓮縣、台東縣，並銜接至屏東縣六塊厝站，所需建設經費來源可引進國際「主權財富基金」採用興建營運後轉移模式等，全部計畫的建設完成以不超過10年為限。

領銜提案的傅崐萁表示，基於交通平權、安全無價，提出環島高速鐵路建設特別條例草案，希望可以讓此項建設更快速進行，也可以讓台灣建構一日生活圈。

他特別提及，外界有誤謬想法，以為這樣的建設是對花蓮比較有利，事實上花蓮人只有32萬人，但每年到訪花蓮的有1200萬人次，這項建設如果完成，可以讓全民在最短時間到達花蓮。

國發會主委龔明鑫今天列席並備質詢。他向聯席會議提出國發會建議意見指出，現行機制足以推動高速鐵路建設，不需另立特別條例及基金推動；交通建設中央主管機關應以一致為宜，建設期程應務實評估。

他並表示，高速鐵路建設經費來源，宜循各年度公共建設預算，或循促進民間參與公共建設方式辦理。

聯席會議在詢答過程中，民進黨立委邱議瑩質疑，傅崐萁等人所提環島高速鐵路建設的可行性，如何能夠在10年之內完成，僅是土地徵收取得，問題就很嚴重，如果土地主人不同意，政府難道要像「王」一樣要人民交出土地；另外，草案也沒有提到需要多少經費。

邱議瑩並質疑，假如每位立委都可以像這樣提出重大建設發展特別條例草案，那麼她是不是也可以比照這樣運作模式，也來草擬高雄重大建設發展特別條例草案，預算規模新台幣1兆元，訴求給高雄一個重大起飛的機會。

民進黨立委蔡其昌說，他支持花東建設，更支持交通平權，但他反對用特別條例來處理國家重大建設或交通建設。

蔡其昌指出，憲法規定行政權和立法權是分開的，憲法賦予立委的立法權，應該監督行政權，但不可以凌駕行政權。他也質疑，如果國家所有交通建設、重大建設，立委可以用特別條例來做這種事情，那麼他是不是也可以提個大台中建設發展特別條例，預算規模也1兆元，他也可以強調交通平權，提出全島捷運建設特別條例草案，因為他的海線選區選民至今還沒有捷運可以使用，海線的鄉親也繳稅，為什麼沒有捷運。

民眾黨立委林國成表示，建設應該平均發展，肯定北、中、南交通建設，但對於東部交通以及離島交通也應要有建設藍圖。

無黨籍立委陳超明呼籲，先讓環島高速鐵路建設特別條例草案通過，希望不要反對，「先把條例通過，讓我們有夢」，再逐步把它完成。

龔明鑫答覆，現行政府推動交通建設的機制已甚為明確完整，過去都有相關的經驗，包括程序、法令都很完備，也有專業性的評估，所有交通建設還是依據這樣辦理比較適當；反之，如果每一個都透過特別條例強制性的話，就沒有辦法做專業評估。

聯席會議今天在完成詢答後，進入逐條審查的階段，環島高速鐵路建設特別條例草案共10條條文，朝野立委審查時，包括草案名稱和所有條文均無法達成共識，最後全案保留送出，交由黨團協商。（編輯：林興盟）1130401