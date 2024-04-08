新北客家文化推廣常見山歌擂茶 立委盼有新元素

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）立委今天關注客家文化重點發展區之外的推展，包含人數多但散居的新北市活動，期盼導入山歌、擂茶以外的新元素，及台東客語教學盼保存少數腔調，客委會主委楊長鎮表示會協助。

立法院內政委員會今天安排行政院客家委員會主委楊長鎮率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛列席報告業務概況，並備質詢。

民主進步黨籍立委蘇巧慧指出，新北市客家人口有67.2萬人，僅次於全台最多的桃園有90.5萬人，或許因為是在城市散居，沒有一個區域列入客委會的客家文化重點發展區，每次舉辦活動都是客家擂茶、唱山歌等，沒有新血引入、不是活的文化。

她並一手握著楊長鎮的業務報告書面資料說，她非常肯定客委會能在有限的資源下舉辦這麼多重振客家文化的精緻內容，包含在地方推動精緻藝術活動、世界客家博覽會等，並有新世代獲金曲獎。

她建議，新北市當地舉辦客家文化活動，若有金曲獎年輕歌手到場演唱，客委會就給更多的補助。楊長鎮說，不是沒列入客家重點發展區就沒補助，願意朝此方向改 進努力。

中國國民黨籍立委黃建賓說，台東客家人口雖然不多，也不要被忽略，像是鹿野除了舉辦熱氣球之外，也有桐花大道，希望能列入客委會「桐花小旅行」之列辦理。楊長鎮說，他去現場看過，已允諾只要當地有提出計畫就會評估列入，也可評估納入「客庄小旅行」。

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黃建賓又提及當地客語的學習議題，他說，當地客家人主要來自其他縣市移民過去，客語教學以多數人使用的客語為主，少數腔調可能流失，呼籲教學應保存少數腔調。楊長鎮說，這個一定沒問題，當然學校會說不容易找到師資，但是只要能找到老師，客委會就會補助。

楊長鎮業務報告時，內容觸及推動客語傳承、出版客家文學、舉辦海內外客家文化活動、客語音樂年輕化並跨界主流音樂市場等。廣為所悉的活動包含舉辦世界客家博覽會、國家綠道「樟之細路」的營運、海外青年英語服務營、推動「李喬全集」出版計畫等。（編輯：陳清芳）1130408