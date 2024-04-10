美前國務卿蓬佩奧：台灣關係法不再足以因應現況

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前國務卿蓬佩奧和他昔日對中國政策和規劃顧問余茂春今天投書美國媒體表示，45年前制定的「台灣關係法」是美台關係基石，但現今可能已不足以因應美中台關係的複雜性。

現任哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員的蓬佩奧（Mike Pompeo）和余茂春（Miles Yu）投書「華盛頓時報」（Washington Times），發表一篇標題為「經過45年，台灣關係法不再夠用」的文章。

文中寫道，台灣關係法（Taiwan Relations Act）的制定以及促成實施的形勢，揭示了有關美國外交政策及與中國打交道的多個重要教訓。

第1，它凸顯了美方在未充分認識到中國共產黨長期戰略博弈的情況下「打中國牌」的愚行。美國最初與北京交涉動力是希望在謀略上制勝蘇聯，但未充分考量中共的野心及其將美國視為長期對手的觀點。

中國最終在這場戰略大博弈中以謀略制勝美國，中共領導層確實在打美國牌方面更加熟練和有效。

第2，美國對中國政府內部動態和戰略意圖表現出明顯的天真。在前中共領導人鄧小平與其國內政敵展開激烈權力鬥爭之際，美國對中國領導層意圖的誤判以及對共產黨運作邏輯缺乏理解，凸顯了美國外交戰略一大缺陷。美國外交戰略往往將策略操作誤以為是重大政策轉變和戰略花招。

第3，這段時期標誌著對美國政治和制度完善的信任危機，內部醜聞和政策失敗加劇了這場危機，從而影響了美國的國際關係方針，導致美國的全球領導力失色、對台灣戰略重要性的誤判，以及嚴重高估中國對美國的戰略和經濟不可或缺性，如同幾代中共說客在美國社會上層大力宣揚那般。

第4，美國低估了身為自由和民主燈塔的影響力和道德權威，特別是關於中國對合法性需求和對內部異議的恐懼。這種誤解導致在與中國的談判中錯失機會，未能趁機對熱愛自由和受壓迫的中國人民發揮美方影響力及鼓舞人心。

最後，美國未能體認到中國的談判策略，往往因誤解中國戰略立場和意圖，而默許中共佯裝憤怒的無理要求。

在當代地緣政治中重新檢視台灣關係法已勢在必行。

儘管台灣關係法成了防止美台關係驟變的保障，但地緣政治格局已發生重大變化。中國以全球強權之姿崛起、軍事現代化、獨斷的外交政策姿態，尤其是台灣顯著轉型為民主國家，在在都出現了新的挑戰。

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台灣關係法雖然是基石，但可能不再足以解決美中台關係的複雜性，尤其是台灣發展成為一個成熟的主權國家，渴望美國協助台灣的合法地位獲得國際社會承認。

文末提到，美國必須重新評估對中和對台策略，汲取1979年美中建交後相關發展的教訓，確保過去的誤判不會束縛美國，而是以清楚理解當前戰略環境為指引，最重要的是堅守美方道義上的義務，應在外交上承認台灣是一個自由、獨立的國家，擁有引以為榮的人民、自45年前台灣關係法立法以來新誕生的主權和國家地位。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130410