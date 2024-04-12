馬習二會 彭博專欄：兩岸一家只會不幸不會親

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（中央社台北12日綜合外電報導）台灣前總統馬英九與中國國家主席習近平「馬習二會」。彭博今天刊出一篇專欄作家的評論認為，習想提醒台灣民眾與中國統一的好處，但只會事與願違。

馬英九近日訪中並於10日在北京與習近平「馬習二會」。馬英九引述魯迅名言「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，盼兩岸避免衝突；習近平則說，兩岸民眾都盼望家人和諧，「兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識」。

彭博（Bloomberg News）今天刊出評論員瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）的專欄文章。她引用作家托爾斯泰（Leo Tolstoy）作品「安娜．卡列尼娜」（Anna Karenina）的名言「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭則各有不同」，稱隨幸福家庭漸行漸遠，中國與台灣關係正處於近年來最緊張時期。

她指出當習近平表示沒有什麼可阻止兩岸間「家人團聚」時，很難看出台北認同習近平的願景。中國最終的目標是統一：如果不是通過和平，就是透過武力。但如果馬習二會是為讓2300萬台灣人相信成為中國大家庭一員的好處，那麼這遠未達成此一目標。

民進黨總統蔡英文2016年取得壓倒性勝利後，中國切斷兩岸接觸，此後兩岸關係惡化。台灣今年1月的總統大選由蔡英文繼任者、現任副總統賴清德勝出，中國稱他是一名「煽惑戰爭者」。如今中國機、艦還每天侵入台灣海峽。

文章稱習近平拒絕承認今日的台灣其實非他所期望。在台灣，認同自己是「中國人」的民眾，遠比以往任何時候都低。習近平把希望寄託於未來，依靠兩岸年輕人團結民眾，大概是希望台灣民主只是一場實驗，而不是一個持久狀態。

但瓦斯瓦尼說，台灣自1996年舉行首次總統直選以來，選民享有自由選舉的果實，這代表民眾能擺脫不能反映他們期待的政府。正如她今年稍早在台北遇到的幾位年輕人所說，這是他們永遠不會放棄之事，這是作為台灣人的核心。

她說習近平應考慮的另一個因素是正如布魯金斯研究所2022年指出，絕大多數台灣人拒絕統一，對習近平要求回歸祖國的呼聲充耳不聞。台灣雖尊崇中國文化，然而對中國政治體制的抗拒使他們不願統一。

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她還說台灣年輕人無須多加思索，即能從香港自反送中事件後遭北京箝制而預見中國政治體制在台灣施行的未來，這樣的未來正是台灣人不想要的：一個建立在中國規則下的世界。

瓦斯瓦尼指出，因此馬習二會空泛和熱情的握手是一個很好的留影機會，但不能反映當地現實。習近平和馬英九前次會面是在2015年的新加坡，當時中國經濟更為強大，台灣人的認同問題也未像今日般凸顯，但之後兩岸發生變化。一如任何家庭一樣，共同的歷史或文化緊密相連，不代表這些關係能夠持續。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130412