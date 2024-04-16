民進黨台南黨部主委改選 前議員陳金鐘率先登記

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）民進黨台南市黨部主委改選昨天起受理登記，前台南市議員陳金鐘今天率先完成登記，並提出拆解派系藩籬等3大訴求。立委郭國文派代表前往領表，預計將投入戰局。

陳金鐘發表參選聲明指出，在民進黨贏得中央執政，總統當選人賴清德新人新政、銳意革新的此時此刻，正式投入下屆台南市黨部主委選舉，決心與所有同志攜手，讓民進黨不斷自我超越，回應民眾長期信賴與支持。

他表示，此次市黨部主委選舉，他提出拆解派藩籬、黨務革新財政透明、扮演全職主委等3大訴求，因為唯有跳脫派系制約，黨部主委才能團結黨員，讓民進黨對外一致，在各項選舉中贏得勝選。

陳金鐘指出，若能當選，將全力作好基層扎根工作、扮演民意與執政溝通平台，讓民進黨政策與地方基層無縫接軌；另外，唯有捨棄政治前途算計，全職扮演主委角色，才能讓主委工作更純粹，更能專心一意、無私無偏與黨員攜手向前。

郭國文下午接受媒體聯訪時表示，今天委派代表前往黨部領表，對於參選主委的態度，是堅持黨部主委是黨的代理人，不是任何人的代理人，支持者不希望看到過多競爭，或太早表態造成黨內衝突，有意參選者都應考量尊重支持者感受，不宜做出小格局、大動作的展現。

由於台南市長黃偉哲2屆任期將於2026年任滿，民進黨內接班人選競爭逐漸浮上台面，林俊憲、陳亭妃、王定宇、郭國文等黨籍現任立委被外界評估有意角逐，此次黨部主委選舉也被視為前哨戰。

今天完成登記的陳金鐘近年被認為與王定宇較為友好，不過，陳金鐘指出，他不代表任何派系，絕對秉持中立態度。

陳亭妃今天接受媒體聯訪時表示，把市黨部主委選舉視為市長選舉前哨戰是畫錯重點，主委的責任是為每一名黨員服務，而不是為特定個人，她不會推出所謂的「代理人」參選。（編輯：戴光育）1130416