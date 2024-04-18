登記參選民進黨台南黨部主委 郭國文：擔責任創新局

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（中央社記者張榮祥台南18日電）民進黨立委郭國文今天登記參選下屆台南市黨部主委，喊出「承擔責任、扭轉局勢、再創新局」口號，林俊憲、林宜瑾、賴惠員3名黨籍立委及議長邱莉莉等人也到場力挺。

郭國文今天前往民進黨新營黨部登記參選下屆台南市黨部主委，目前對手還有前台南市議員陳金鐘，登記參選時間明天截止。

郭國文表示，他看到2024年民進黨失去國會最大黨地位，許多優秀同仁因抹黑而落選，才決定投入市黨部主委選舉；郭國文同時提出六大使命進行務實改革，也喊出「承擔責任、扭轉局勢、再創新局」口號。

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郭國文發表參選聲明指出，「我要當黨的代言人」，以36年政治資歷及從政輔選、參選成功的經驗與意志，為台南堅守接下來每一役，讓台南民主基石再往下扎根，往外拓展，這是壯年世代責任，也是承擔。

郭國文說，2026地方選舉是2024大選延長賽，也是2028選舉前哨戰，在民進黨地方版圖減少、中央國會未過半下，台南將在民主大選中扮演更重要角色；他參選主要目的是守護台南民主基石，恢復民進黨榮光，實踐對黨員承諾及穩住台南執政優勢。（編輯：陳仁華）1130418