更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台灣與歐銀合作 扶持烏克蘭新創企業

2024/4/19 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）為協助受戰爭影響的烏克蘭新創產業成長，台灣與歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，遴選12家已具初步規模的烏克蘭新創企業，幫助對方在國際市場發展。

駐波蘭台北代表處表示，歐銀16日在華沙舉辦「烏克蘭新創公司輔導計畫成果發表」活動，駐波蘭代表吳尚年出席活動致詞表示，台灣自俄烏戰爭爆發以來，始終堅定支持烏克蘭，並持續與烏國夥伴及鄰近國家包括波蘭等合作援烏。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她表示，烏克蘭在全球科技供應鏈扮演要角，儘管面臨諸多挑戰，烏國科技新創產業仍展現驚人韌性，而台灣作為世界前四大創新國家，也樂見這項計畫透過與歐銀合作，協助烏克蘭新創公司成長。

歐銀資產與金融市場發展處資深專員麥舒蘭（Dan Meshulam）表示，感謝來自台灣與歐銀技術合作基金的贊助，讓三方合作的夥伴計畫得以執行，協助烏克蘭新創業並為烏國的復甦與重建努力。（編輯：陳亦偉）1130419

#台灣
#烏克蘭
#歐銀
#吳尚年
#波蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.37