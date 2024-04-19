台灣與歐銀合作 扶持烏克蘭新創企業

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（中央社台北18日電）為協助受戰爭影響的烏克蘭新創產業成長，台灣與歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，遴選12家已具初步規模的烏克蘭新創企業，幫助對方在國際市場發展。

駐波蘭台北代表處表示，歐銀16日在華沙舉辦「烏克蘭新創公司輔導計畫成果發表」活動，駐波蘭代表吳尚年出席活動致詞表示，台灣自俄烏戰爭爆發以來，始終堅定支持烏克蘭，並持續與烏國夥伴及鄰近國家包括波蘭等合作援烏。

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她表示，烏克蘭在全球科技供應鏈扮演要角，儘管面臨諸多挑戰，烏國科技新創產業仍展現驚人韌性，而台灣作為世界前四大創新國家，也樂見這項計畫透過與歐銀合作，協助烏克蘭新創公司成長。

歐銀資產與金融市場發展處資深專員麥舒蘭（Dan Meshulam）表示，感謝來自台灣與歐銀技術合作基金的贊助，讓三方合作的夥伴計畫得以執行，協助烏克蘭新創業並為烏國的復甦與重建努力。（編輯：陳亦偉）1130419