印度台商總會成立 搭建投資印度平台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里23日專電）印度台商總會22日晚間在新德里成立，為世界各地台商搭建投資印度的平台，由德里台灣商會會長何俊炘擔任首屆總會長。

印度台商總會成立大會在新德里的里拉宮殿酒店（The Leela Palace）舉行，何俊炘致詞時表示，印度幅員廣大，總會將為在印度以及有意前進印度的台商提供生活與投資訊息，共同拓展商業網路，並且結合台商力量，展現台灣軟實力。

他說：「投資印度，永遠不嫌晚。」

何俊炘是太思科技集團董事長，在印度扎根10多年，提供電子支付等金融科技服務，也是印度車聯網電信服務最大的營運商。

太思科技在印度轉投資的Eroute Technologies，是繼美國Amazon Pay之後，第2家在印度獲得「預付款工具」（Prepaid Payment Instrument，PPI）牌照的外資公司。

中華民國駐印度代表葛葆萱代表僑務委員會頒發賀電。

葛葆萱說，目前共有250家台灣廠商在印度投資，設有296個營業據點，台商在印度投資金額約為46億美元（約新台幣1502億元），期許印度台商總會能成為資訊交流平台，讓更多的台商看見印度的發展前景。

商業大城孟買所在的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）財政廳副廳長德瓦拉（Rajagopal Devara）致詞時歡迎世界各地台商到印度、特別是馬哈拉什特拉省探索商機。

亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民、越南台灣商會聯合總會監事長黃雍正、孟加拉台灣商會會長邱志輝、菲律賓台商總會輔導總會長李欣芬、越南台灣商會聯合總會北寧分會會長林軒節、世界台灣商會聯合總會青商會財務長許俊翔、前台中縣長廖永來、前立法委員何敏豪等到場致賀。

印度台商總會由班加羅爾台灣商會會長陳木騰、清奈台灣商會會長李哲瑜2人擔任副總會長，德里地區台灣商會副會長閔幼林擔任總會秘書長。

全印度共有德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、班加羅爾（Bangalore）以及清奈（Chennai）等4個台灣商會；孟買台灣商會因另有計畫及理念，未參加新成立的總會。

2013年時，德里、孟買和清奈等3個商會（當時未有班加羅爾台灣商會）曾成立印度台灣商會聯合總會，但後來並未運作。（編輯：郭中翰）1130423

印度台商總會22日晚間在新德里成立，首屆總會長何俊炘（前）在成立大會上揮舞會旗。中央社記者林行健新德里攝 113年4月23日