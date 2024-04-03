花蓮地震43棟屋損98傷 縣府設網站供家屬查詢

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（中央社記者張祈、洪學廣花蓮縣3日電）花蓮今天上午地震多處發生災情，縣長徐榛蔚說，全縣有43棟屋損，其中最嚴重有4棟。另有98人受傷，已開立特別網站跟專線供民眾查詢家屬是否平安。

台灣東部海域上午發生規模7.2地震，花蓮多處發生災情，徐榛蔚今天前往勘災接受媒體聯訪指出，目前掌握狀況縣內有43棟屋損，其中最嚴重有4棟，3棟已全數撤離人員，剩下1棟天王星大樓仍有1人待救援，生命跡象不明，還在持續搜尋聯繫中。

徐榛蔚說，目前屋損相當嚴重，屋內居民災損則仍在統計，據回報目前有98人受傷，正由花蓮醫院、慈濟、門諾醫院治療中，縣府也開立特別的網站跟專線讓民眾關心家屬是否已在醫院治療中。

另有3名山友在得卡倫步道遭崩落土石砸中呈OHCA（到院前心肺功能停止），其中2人送花蓮醫院治療、1人送醫途中。

據縣府統計，山海觀大樓及多羅滿大樓受困人員已全數撤離，天王星大樓人員受困正積極搶救中；其他相關獲報災情正派案搶救中。縣府提供民眾避難收容所，包括知卡宣公園、四八高地、中正體育館旁、美崙田徑場、德興運動場、大本公園、中華國小活動中心。

對外交通部分，徐榛蔚說，由於蘇花公路跟清水橋已斷裂，現在整個蘇花無論是鐵路、公路都不通；其次台11線35k也因土石崩落封閉，所以南北都不通，如果要回豐濱鄉民眾，可走台11線光豐公路（光復－豐濱）；另外，台8線部分也是全線不通。

預警性封閉路段部分，縣府數據，包括宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K、蘇澳鎮至秀林鄉台9丁線2K至69K、花蓮縣秀林鄉台8線110.2K至187.8K。

災阻路段則包括花蓮縣秀林鄉台9線南下143k+100（和平溪河川橋）伸縮縫隆起無法通行、台9線158K+600（下清水橋長度25M）落橋阻斷、台9丁線67K~67K+200（仁清隧道）兩端洞口落石、台8線185K（太魯閣牌樓）多處坍方落石、宜蘭縣大同鄉台7甲線36.8K（米摩登路段）邊坡坍方阻斷。（編輯：孫承武）1130403