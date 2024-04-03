花蓮地震致省道31處路段受損 蘇花路廊災損較嚴重

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（中央社記者余曉涵台北3日電）花蓮地震釀災，交通部公路局表示，截至上午11時50分，省道公路災情通阻情形，共5處路段實施預警性封閉、17處路段阻斷、9處路段出現道路災情；其中蘇花路廊災損狀況較為嚴重。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

交通部公路局今天中午發布新聞稿更新省道災情狀況，公路局說，截至上午11時50分，已巡查省道公路災情通阻情形，目前共有5處路段實施預警性封閉、17處路段阻斷、9處路段出現道路災情。

公路局指出，蘇花路廊災損狀況較為嚴重，蘇澳至崇德全線封閉，光蘇花路廊就有2處預警性封閉，包含台9線104K至168K；台9丁線2K至69K。

災阻路段有4處包含花蓮縣秀林鄉台9線南下143K+100（和平溪河川橋）伸縮縫隆起無法通行，預計晚間6時搶通；台9線158K+600（下清水橋長度25M）落橋阻斷；台9線165K+350（崇德路段）落石坍方，雙向阻斷；台9丁線67K~67K+200（仁清隧道）兩端洞口落石阻斷。

道路災情有5處台9線114K+500~120K （東澳路段）沿路零星落石；台9線147K+900（和平路段）落石；台9線148K+600（和平路段）落石；台9丁線64K+500 （仁清隧道外）落石；台9丁線65K+100（仁清隧道外）路面開裂。

公路局指出，其餘路段部分，預警性封閉路段3處，包含花蓮縣秀林鄉台8線110K+200至187K+800；南投縣仁愛鄉台14甲線18K翠峰路段，封閉管制上山車輛（只出不進）；花蓮縣秀林鄉台8線114K+600大禹嶺路段，管制往花蓮車輛（只出不進）。

災阻路段共有13處，包含台中市和平區台8線臨37便道9K+200~23K中橫便道，7處邊坡坍方全車道封閉阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線121K+400（金馬隧道東口）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線129K+100（慈恩路段）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線132K+200（慈恩路段）落石坍方，雙向阻斷。

花蓮縣秀林鄉台8線141K+100~142+200（慈恩路段）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線148K+300（華祿溪路段）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線151K（華祿溪路段）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線155K+700（華祿溪路段）落石坍方，雙向阻斷。

花蓮縣秀林鄉台8線161K+800（迴頭彎路段）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線182K+700（福德祠路段）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線183K+600（福德祠路段）落石坍方，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線185K（太魯閣牌樓）多處坍方落石，無法通行；南投縣仁愛鄉台14甲線23K+400鳶峰路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷。

道路災情有4處，包含台中市和平區台8線98K榮興路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行；花蓮縣壽豐鄉台11線5K+500（花蓮大橋）路面開裂；花蓮縣壽豐鄉台11線9K（鹽寮路段）路面隆起；南投縣仁愛鄉台14甲線26K鳶峰路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行。

公路局說，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。（編輯：陳政偉）1130403