印度外交部長：台灣為印度東望重要夥伴

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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天在一所大學演講時，形容台灣是印度東望政策的重要夥伴。這樣的言論對於外交立場謹慎的印度而言，相當罕見。

蘇杰生今天到德里大學參加「東北季」（Northeast Festival）活動，並演講談論莫迪政府對東北地區的發展願景以及印度「東望政策」（Look East Policy）與東北地區的關聯性。

他說：「今天當我們看向印度的東邊，日本肯定很重要，東南亞也很重要。另一個重要的參與者（player）是台灣。」

蘇杰生指出，如同半導體這樣的朝陽產業，已進入阿薩姆省（Assam），這將牽動整個印度東北地區的發展。

阿薩姆是印度東北8省之一。今年2月間，印度政府批准設立3座晶圓廠，其中一間就是設在阿薩姆；另2座晶圓廠，有一座是由台灣力積電與印度塔塔集團（Tata Group）合作興建。

蘇杰生說，台灣是印度興建第一座晶圓廠的「夥伴」，並補充，台灣最近還與印度簽署了移工協議，台方的立法院正在審查中。

印度外交政策過去向來謹慎，官員鮮少在公開場合提及台灣。

此外，印度與中國的關係因2020年邊界衝突陷入緊繃，此後一段期間，印度官員看似避免提及台灣，以免激化印中關係。

然而，近來這種情況出現微妙轉變。印度總理莫迪（Narendra Modi）3月為13日為前述3座半導體工廠主持奠基儀式時，提到「台灣的領導人」以視訊方式參加了活動。

花蓮近海3日發生芮氏規模7.2地震，莫迪再於社群平台X發文表達慰問，並稱印度與台灣人民同在。（編輯：陳承功）1130429