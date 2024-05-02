藍推震災重建條例 內政部：行政院方案符合災民需求

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（中央社記者范正祥台北2日電）國民黨立法院黨團推動403震災重建條例，要求政府編列新台幣150億元特別預算支應災民救助，內政部次長花敬群今天在立法院答詢時表示，以現在行政院用方案的方式執行，效率和規模都會符合災民的需求，現階段沒有必要用特別條例來執行。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查處理「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算」及「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」決議。

民進黨立委吳秉叡質詢，法律案在立法院審查，時間最快也要歷經好幾星期，他質疑國民黨團所提403震災重建條例草案是否必要，因為如果等到立法通過，以及之後再編列特別預算案經由立法院審查，如何因應救助災民這種馬上要做的事情。

花敬群答覆，以現在行政院用方案的方式執行，效率和規模都會符合災民的需求，現階段沒有必要用特別條例來執行，例如災民租金補貼目前已有700多戶申請，核定之後就能給了，災民馬上就可以獲得來自政府的救助。

國民黨立委林德福質詢則問行政院主計總處的看法，是否認為有必要制定403震災重建條例。

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主計總處副主計長陳慧娟答覆，雖然預算法規定重大災變可以提特別預算，但因為災害防救法在921震災已經賦予可以移緩濟急，所以目前各部會在還沒有特別預算之前，其實已經都找到預算趕快進行救災和重建工作，以現有的機制是足夠支應。

對於林德福質疑特別預算的編列是否與哪個政黨執政有關，陳慧娟澄清，要不要編列特別預算，有兩個角度，一個是急迫性，另外是它的規模。她指出，目前盤點的規模，以現有災損金、移緩濟急在內等財源是足夠支應，現在也已經在執行了。（編輯：張若瑤）1130502