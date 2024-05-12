因應總統就職活動作業 總統府周邊5/13起交管

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，台北市警方今天表示，因應相關就職活動道具安裝作業，中正區總統府周邊道路自明天起至15日止實施3階段交管。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞稿表示，為配合5月20日第16任總統暨副總統就職慶祝大會活動，自13日上午9時至15日晚間11時止，將於中正區寶慶路辦理道具安裝作業，並於總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路、貴陽街、懷寧街等路段實施夜校。

為維護上述活動交通秩序與安全，中正一分局表示，已規劃相關3階段交通疏導管制措施。

首先，13日上午9時至晚間11時辦理道具安裝作業，將管制寶慶路（重慶南路至懷寧街）南側3線車道，西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行。

其次，13日晚間11時至14日凌晨4時辦理第一次夜校，活動範圍為衡陽路（不含）以南、公園路（不含）以西、愛國西路（不含）以北、博愛路（不含）以東。相關管制路段包括，凱道（重慶南路至公園路）東、西雙向全線；貴陽街（博愛路至公園路）東、西雙向全線。

以及，寶慶路（博愛路至懷寧街）西往東方向全線；重慶南路（衡陽路至愛國西路）南、北雙向全線；懷寧街（衡陽路至貴陽街）南、北雙向全線。

最後，14日凌晨4時起至15日晚間11時，持續辦理道具安裝作業，管制寶慶路（重慶南路至懷寧街）南側3線車道，西往東方向管制，東往西方向外側1線維持通行。

中正一分局提醒， 因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，台北市公運處已協調公車業者配合改道行駛；另請駕駛人務必提前改道行駛並避開管制區域，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導。（編輯：李錫璋）1130512