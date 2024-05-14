沖繩知事沒受邀520就職典禮 外交部：未邀日地方首長

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（中央社記者吳昇鴻台北14日電）有關日本沖繩縣知事表示未收到台灣邀請出席520正副總統就職典禮，外交部今天說明，日本國會議員團及政府代表團出席人數創歷年新高，無法邀請日本47位地方首長參與，但駐日代表處在520當天會舉辦慶祝活動，歡迎有意共襄盛舉者前往參與。

外交部發言人劉永健上午出席例行記者會，媒體詢問有關沖繩縣知事玉城曾表示未收到台灣邀請出席520正副總統就職典禮一事，劉永健表示，總統、副總統就職典禮友邦特使團及各國出席政要人數眾多，今年日本國會議員團及政府代表團出席人數已創歷年新高，因此無法邀請日本47位地方首長參與。

他說，為便利未能獲邀訪台出席520就職典禮的日本賓客，駐日本代表處已規劃於5月20日當天舉行慶祝活動，屆時歡迎有意共襄盛舉的賓客前往出席。

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此外，媒體詢問，今年世界衛生大會（WHA）台灣仍未獲邀請函，中國聲稱未經中央同意台灣無權參加，持續打壓台灣國際參與空間。對此，劉永健回應，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是國際社會公認的現狀。

他指出，外交工作是台灣的主權行使，他國無權置喙，參與國際社會是台灣身為國際成員的權利，從來不是寄望中國的善意，更不需對岸的同意，更不會在對岸打壓下屈服。（編輯：林淑媛）1130514