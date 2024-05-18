立院衝突 全國律師聯合會：勿以黨派之私破壞民主

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）全國律師聯合會今天表示，關於昨天立法程序，基於律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命，呼籲立法院應實質討論、審議，切勿以黨派之私而破壞民主憲政的運作。

全國律師聯合會今天晚間發出聲明指出，憲法設置國家機關的本旨，在使各憲法機關發揮其應有的憲政功能；依憲法第63條規定的「議決」程序，在立法院必須先「議」後「決」，也就是說立法院通過法律案、預算案，應先進行「議」，也就是「討論」的程序，才能夠「決」。

聲明表示，立法院針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通3項總額逾新台幣2兆元的特別條例等案，竟未經實質討論，更未有實質審查，即強行進入院會表決，立法院為人民議決法律案、預算案等憲政功能，顯然未能發揮，不僅斲傷台灣作為民主國家的根本，也違背民主憲政及民意政治的基本原理，表達最嚴正的譴責。

全律會指出，立法院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通3項總額逾2兆元的特別條例等四案，對於憲法機關間的憲政秩序影響深遠，且涉及國家財政的重大規劃，對於人民的影響至為重大，強烈呼籲立法院，應遵守正當程序等憲政原理，並應實質討論及審議相關法案，切勿以黨派之私而破壞民主憲政的運作原理。

全律會表示，國會固為民意的彰顯，但立法委員對選民，也負有積極參與實質審議的責任，國會的有效運作仰賴立委的實質討論及審議，也為民主憲政制度運作的基石，民主憲政制度是台灣的驕傲，也是這塊土地上人民的共同信念，堅信台灣民主的韌性，也期許立法院本於憲法職責，妥適立法。（編輯：張銘坤）1130518