接見加拿大國會代表團 陳菊：訪團來台是極大鼓勵

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（中央社記者陳俊華台北20日電）國家人權委員會主委陳菊今天接見加拿大國會代表團時說，人權會對內與政府機關、民間團體對話，對外積極汲取各國經驗，讓台灣與國際人權標準接軌，加拿大國會的支持對台灣是極大鼓勵。

國家人權委員會透過新聞稿表示，加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席兼加拿大台灣國會議員友好協會長史葛洛（Hon. Judy Sgro）今天率代表團一行11人拜會國家人權委員會，由人權會主委陳菊接見。

陳菊說，去年10月她曾率人權會代表團訪問加拿大，與加拿大人權委員會、人權審判庭及人權博物館等重要機構交流，學習加拿大推動原住民族權利發展，與相關政策機制的實務經驗等議題，樂見史葛洛親自率團回訪。

史葛洛表示，這次來台除參加總統副總統就職典禮等交流活動，特別安排參觀國家人權博物館等場址，以了解台灣人權發展歷程，同時也對台灣日益深化的民主給予高度肯定，希望雙方未來能再互訪。

陳菊說，人權會的使命是落實國際人權公約、保障及促進人權；對內與政府機關及民間團體對話與協作，對外則積極汲取各國經驗，讓台灣與國際人權標準接軌，期許能為國際人權的進步做出貢獻。

與會的人權會委員分享，人權會已將環境權與氣候變遷，以及婦女、兒少、移工、原住民等處境不利群體的人權議題，納入2023年到2026年中程策略計畫。

人權委員也說明台灣經歷38年戒嚴後，逐漸形成自由民主憲政秩序與正當法律程序，成為人權保障的兩大基準，期盼未來就人權相關議題與加拿大持續交換經驗及做法。

陳菊表示，民主已成為台灣人的DNA，「最難風雨故人來」，加拿大國會的支持對台灣是極大的鼓勵，感謝代表團能來台訪問。（編輯：林興盟）1130520