瑞典媒體報導賴總統就職 關注中國對台灣威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩21日專電）瑞典媒體每日新聞報（Dagens Nyheter）與快報（Expressen）報導總統賴清德、副總統蕭美琴就職，兩篇評論都關注台灣新任總統對中國的態度，聚焦北京對台灣威脅。

瑞典「每日新聞報」以「台灣新總統給中國的訊號：不要再威脅我們了」為題，報導賴總統希望中國停止對台灣的軍事、政治威脅。更提及中國在賴總統就職典禮前，又增加對台干擾的軍機數量。

報導指出，中共想藉此提醒與台灣距離很近，以及若台灣不回歸中國，北京也準備好武力攻擊台灣，「中共政權認為台灣是中國領土的一部分，中國國家主席習近平也多次表明統一決心，若有必要，不排除武力犯台」。

報導寫道，面對中國的威脅，賴清德在他的就職演說中用了超過30次的「民主」一詞來回應。台灣跟中國不同，是個有自由選舉的民主政體，也是亞洲最進步的民主政體之一。

每日新聞報報導，在賴清德之前的總統蔡英文讓台灣跟美國與世界其他的自由民主政體有了更強健的連結，她也讓台灣用與過去不同的方式被世界所知。她的策略是在世界多交朋友，藉此保護台灣，同時她也很謹慎，不去踩北京的台獨紅線。

報導中也提及賴清德上任後將面對的國內外問題，包括國會不過半的執政，以及台灣成為國際政治的中心等。但至少在中國議題上，賴清德有大多數台灣人的支持，大部分台灣人不希望台灣成為中國的一部份。

瑞典快報（Expressen）在報導開頭便寫道中國的軍機不斷干擾，成為台灣新任總統賴清德就職典禮的一部份。中國在典禮之前增強軍事干擾活動，在一周之內就派了15架戰鬥機跨越台海中線，也有11艘中國船隻進入金門禁限制水域。

報導中描寫道，當賴清德從親中的立法院長韓國瑜手中接過國璽時觀禮群眾的尷尬笑聲，這個場面也是賴清德未來將面對的國內問題。

快報與每日新聞報都提及上週在立法院發生的推擠衝突，造成多位立法委員送醫，並引起群眾聚集在立法院外。

快報指出，賴清德將繼續蔡英文的政策，公開否認台灣與中國屬於同一個國家，這是受到選民支持的，但北京應該會因此而拒絕與台北對話。

報導表示，賴清德的演說中提到台灣的主權，但也對中國遞出了一些橄欖枝，例如希望增加與中國的旅遊與教育交流，並繼續使用中華民國為國號以及承諾維持現狀，不推動獨立。

報導分析，可以預見未來4年會有更多的戰機擾台，畢竟賴清德要面對的是一個相較台灣政府、與中國有更多溝通的反對黨。（編輯：張芷瑄）1130521