民進黨高市黨部主委選舉 黃文益當選：將團結對外

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）民進黨地方黨部主委選舉今天投票，高雄市由市議員黃文益先行宣布當選。黃文益表示，這是場沒有火藥味的選舉，雙方秉持君子之爭；選舉結束後，不論哪個派系，都必須團結，攜手一致對外。

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今天投票，高雄市黨部主委選舉由市議員黃文益、陳慧文2強相爭，隸屬湧言會的黃文益獲得正國會支持，陳慧文則有新潮流相挺。

民進黨高雄市黨部晚間近9時許公布投票結果，黃文益以1萬8359票，擊敗對手陳慧文的1萬3739票。而黃文益也在晚間7時30分許先自行宣布當選。

黃文益說，要用「感恩團結」來做為勝選感言，首先感謝陳慧文選舉中展現的風度，雙方秉持君子之爭，完全沒有互相攻擊，這是場最沒有火藥味選舉。

另外他也感謝高雄市長陳其邁和高雄市議長康裕成在選舉中保持中立，協助選舉公平公正完成，及黨員們不分黨派支持他。黃文益說，未來市黨部要成為有戰鬥力的市黨部，選舉結束，不管哪個派系都應團結攜手一致對外，迎戰未來選舉。

陳慧文也在臉書（Facebook）發文表示，恭喜黃文益當選新任主委，相信以黃文益的能力和經驗，一定能帶領高雄市黨部持續進步。而她也會繼續支持黨務工作，並給予最大的祝福。

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陳慧文說，這段時間以來，感謝所有支持她的黨員、朋友和工作夥伴。這次選舉，讓她明白基層的聲音，及黨員同志對民進黨的期許。她會將這些聲音和期許放在心上，繼續努力，不辜負大家的期待。

陳慧文說，民進黨是一個有理想、有抱負的政黨，也始終相信，唯有團結一致，才能克服挑戰，贏得人民的信賴。未來，她依然會堅守崗位，為民服務，為高雄打拼，和大家一起努力，讓高雄變得更好。（編輯：黃世雅）1130526