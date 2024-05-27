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賴總統接見獅子會 盼共同推動國家進步發展

2024/5/27 14:23
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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德今天在總統府接見「國際獅子會300-E2區重要幹部」時表示，期盼大家能夠提供政府寶貴意見，共同推動國家進步發展，帶給人民更好的生活。

賴總統致詞表示，國際獅子會在台灣持續蓬勃發展，從原本只有單一複合區，在去年升格為5個複合區，不僅代表獅友們的服務受到肯定，也展現台灣在國際上的影響力。這是獅友們共同努力的結果，身為總統，他與有榮焉，也要感謝大家對社會、國家的努力和付出。

總統指出，國際獅子會創始人茂文鐘士有個座右銘：「開始為他人服務，您才能成就大事」，這段話也體現在大家身上。訪賓們在各領域有卓越成就，且積極投入社會服務，串聯更多人的力量，一起成就大事，令人敬佩。

他說，獅友們參與公益活動，包括糖尿病的防治、護目防盲、救濟飢餓等。從醫療到品德教育，從環境保護到災害救援，都為社會帶來正面力量，提供民眾溫暖支持。

賴總統表示，政府的職責也是服務人民。他期待，大家能夠提供政府寶貴意見，一起推動國家進步發展，帶給人民更好的生活。（編輯：蘇志宗）1130527

賴清德
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