侯友宜：新北交通便捷產業腹地大 歡迎輝達落腳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北5日電）輝達執行長黃仁勳稱將在台設立設計中心，各縣市也積極爭取，新北市長侯友宜今天表示，新北市交通便捷，產業腹地大，全力配合，歡迎輝達選擇新北，讓AI產業經濟落腳新北。

侯友宜上午到新北市議會市政總質詢備詢，會前接受媒體聯訪，媒體詢問新北市有沒有爭取輝達到新北市。

侯友宜表示，新北市是北北基桃中心點，人口多，交通便捷，產業腹地大，北端有淡海科技園區，南邊有新店寶高園區、還有林口產業園區，未來三峽麥仔園、樹林大柑園產業園區，與正開發的泰山楓江，無論是馬上用還是規畫中，都可提供給輝達，讓AI產業經濟落腳新北市。

侯友宜表示，新北市境內有15家廠商是輝達重要的供應鏈，占比最高，「歡迎輝達，選擇新北」，市府目前有經濟發展局跟輝達對接，各單位也會跟輝達持續保持密切聯繫。

另媒體提問2026布局以及侯友宜是否有意願角逐黨主席，侯友宜對媒體連講3次「拚市政」，他表示身為新北市長，拚市政是他最重要的工作。

立法院財政委員會今天舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，侯友宜表示，適逢市政總質詢，會派員參加，他表示財劃法已數十年未修，現在需要公平、公正的財劃法，讓地方做更多基礎建設。

侯友宜說，中央跟地方要一起同心協力，地方跟中央不要只站在自己的角度思考，應該要攜手合作，讓財劃法公平對待。（編輯：林恕暉）1130605