本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳菊：三權分立理想從未改變 支持立院修憲廢監察院
首頁 / 政治
輝達
新聞專題
輝達2/105
首頁 / 政治

侯友宜：新北交通便捷產業腹地大 歡迎輝達落腳

2024/6/5 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北5日電）輝達執行長黃仁勳稱將在台設立設計中心，各縣市也積極爭取，新北市長侯友宜今天表示，新北市交通便捷，產業腹地大，全力配合，歡迎輝達選擇新北，讓AI產業經濟落腳新北。

侯友宜上午到新北市議會市政總質詢備詢，會前接受媒體聯訪，媒體詢問新北市有沒有爭取輝達到新北市。

侯友宜表示，新北市是北北基桃中心點，人口多，交通便捷，產業腹地大，北端有淡海科技園區，南邊有新店寶高園區、還有林口產業園區，未來三峽麥仔園、樹林大柑園產業園區，與正開發的泰山楓江，無論是馬上用還是規畫中，都可提供給輝達，讓AI產業經濟落腳新北市。

侯友宜表示，新北市境內有15家廠商是輝達重要的供應鏈，占比最高，「歡迎輝達，選擇新北」，市府目前有經濟發展局跟輝達對接，各單位也會跟輝達持續保持密切聯繫。

另媒體提問2026布局以及侯友宜是否有意願角逐黨主席，侯友宜對媒體連講3次「拚市政」，他表示身為新北市長，拚市政是他最重要的工作。

立法院財政委員會今天舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，侯友宜表示，適逢市政總質詢，會派員參加，他表示財劃法已數十年未修，現在需要公平、公正的財劃法，讓地方做更多基礎建設。

侯友宜說，中央跟地方要一起同心協力，地方跟中央不要只站在自己的角度思考，應該要攜手合作，讓財劃法公平對待。（編輯：林恕暉）1130605

侯友宜
林口居民增 新北擬評估公車專用道疏解通勤人潮基隆台2線山壁崩塌 謝國樑盼中央助建構邊坡監測
黃仁勳
梁見後COMPUTEX演講看好液冷機櫃搶市占 黃仁勳國台英3聲道站台AI驅動伺服器管理晶片需求 信驊衝4065元創天價
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
工業富聯：輝達GB200伺服器 墨西哥廠最快第3季投產【獨家】
172.30.142.89
更多編輯台推薦新聞：