黃世杰批桃園廢止SRF廠進駐草率 市府指自有公評

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市府3月廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃科，經濟部6日撤銷原處分。法務部政務次長黃世杰今天指出，市府假廢止、真放水。市府表示，自有公評，籲黃世杰捍衛民眾權益。

SRF電廠進駐桃園科技工業園區爭議，前民進黨桃園市立委、現任法務部政務次長黃世杰回應媒體詢問發表個人聲明指出，桃園市府應正視遭撤銷行政處分草率與輕忽，莫再堅持錯誤法律見解，否則將形同假廢止、真放水，罔顧居民權益。

黃世杰表示，根據經濟部訴願決定書記載發現，桃園市府廢止3家SRF電廠入園許可處分時並未論述廢止原因，僅以經濟部收回推薦函為理由即輕率做出處分。

他說，經濟部已3度發函告知，推薦函僅為政策表述無法律效力，可見桃園市府明知法律見解有誤，卻仍執意把有瑕疪的理由做成處分，當然未能通過訴願程序的法律審查，自然會遭經濟部撤銷。

黃世杰指出，從專業角度檢視，不免讓人感覺桃園市府在假廢止、真放水，「張善政市長儼然打了一場假球。」

他表示，桃園市府不是無計可施，行政機關的處分因法律瑕疵被撤銷後，市府若真心與民意站在一起，替人民解決問題，可另以行政程序法第123條第5款規定，「其他為防止或除去對公益之重大危害者」為依據，以造成當地環境與居民重大危害為由，再次廢止入園許可，阻止SRF電廠進駐。

黃世杰指出，桃園市府在做處分時草率輕忽，該做的事情不做，卻在事後表示「遺憾」。但訴願委員只是為維持法治，不得不撤銷草率的處分。

他呼籲現職民意代表，莫忘初衷，桃園科技園區的主管機關是桃園市府，只有市府才有權責決定廠商能否入園，若是繼續陪市府打假球，甚至只問顏色、不看是非，就更加證明無心替百姓解決問題，「過去那些話只是選舉時的政治操作。騙得了一時，騙不了一世。」

對此，桃園市新聞處長羅楚東表示，3家SRF專案入園的時間點，都發生在黃世杰擔任立法委員任內，黃世杰的「放水」及「打假球」論調，相信多數民意也知道更適合這2個詞的應該是黃世杰。

羅楚東指出，希望黃世杰應更謙卑地面對地方民意，而不是拿著法條玩文字遊戲，只會證明自己與地方民意越離越遠，黃世杰神隱1天後的發言，卻是長篇大論玩文字遊戲，觀音區民眾自有公評，建議黃世杰應在中央發揮影響力，與市府一起努力為觀音鄉親捍衛權益。

桃園市府3月22日發布新聞稿指出，針對3家SRF廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業園區案，經濟部曾3度來函表示對廠商的推薦函僅是建議性質，不具法律效力，已予以收回推薦。這3家SRF廠專案入園程序已不完備，將依程序廢止原專案入園同意。

桃園市政府廢止同意專案入園後，可寧衛能源公司不服，提出訴願，經濟部6月6日撤銷桃園市府處分。

經濟部的訴願決定書顯示，桃園市府未於處分函中記載廢止的法令依據，且進駐必要條件為「需為取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件之廠商」及「廠商需承諾事項」2項。

訴願決定書指出，「由經濟部向市府推薦」等會議討論內容僅為機關間協商意見，並非後續個案入園同意處分內容，因此，桃園市政府廢止同意入園處分，自非適法。（編輯：戴光育）1130610