美外委會主席：兩黨對台承諾幾無分歧 選後續予支持

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）美國不到5個月就要舉行總統大選，是否牽動對台政策引發關注。參議院外委會主席卡定表示，民主黨及共和黨在對台承諾上幾乎沒有分歧；11月大選後，國會將持續在提供台灣外交及安全支持上扮演要角。

80歲的民主黨參議員卡定（Ben Cardin）從政超過半世紀，以倡議人權聞名，去年接替同黨重量級參議員梅南德茲（Robert Menendez）出任外交委員會主席。

卡定雖然不屬於梅南德茲等人高調鷹派掛，但多年來在參院支持台灣事務，無論是2015年要求時任總統的歐巴馬處理台灣提出戰鬥機與潛艦的防衛需求，或今年4月呼籲通過援外法案，為台灣等夥伴「帶來巨大希望」，卡定都站在第一線。

他昨天以電郵回覆中央社對兩黨台灣政策的提問，內容緊扣「跨黨派」。「考量到台灣面臨的挑戰性質以及這些挑戰對美國外交政策的影響，民主黨及共和黨在對台灣承諾上，幾乎沒有分歧。」

「實際上，在強化美國對台灣安全、穩定及繁榮的支持方面，國會一直走在前沿」，卡定寫道。

他指出，國會的具體行動不言而喻。從2022年通過「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），到國家安全補充法案中為台灣等印太區域夥伴提供20億美元（約新台幣647億元）資金，「我們的努力是跨黨派的、持久的。」

台灣推動強化不對稱作戰之際，美國總統大選結果是否影響美國對台支持，以及美國如何回應中國對台發動攻擊方面，卡定則搬出美國國內法「台灣關係法」。

他表示，過去45年來，美台關係一直由跨黨派通過的台灣關係法為指引。法案內容包括美國承諾讓台灣能夠保持足夠的自衛能力。國會兩黨都支持台灣發展不對稱防衛能力的努力，並隨時準備協助進一步深化這些作為。

「一如在台灣關係法及隨後立法通過時的情形，美國國會做為與政府平起平坐的部門，將持續在美國對台灣堅定不移的外交、經濟及安全支持上發揮核心作用。」

他說，國會也將持續譴責中國在台海的危險行動，並傳達其對印太區域和平穩定的廣泛影響。

對於北京對台灣無端發動攻擊，美國應否出兵協防這題，卡定並未直球回應。他表示，民主台灣的未來與範圍更廣的印太區域和平與安全密切相關。北京進行侵略性的軍事擴張及一系列高度挑釁、破壞穩定和危險的行動，嚴重改變台海現狀。

「身為參議院外委會主席，我將持續支持美國在台灣關係法下挺台。中國的行為只會強化我們與政府合作的決心，以確保台灣擁有防衛所需的資源。」

他說，在中國積極尋求改變現狀之際，美國必須在做法方面維持一致性，並了解到這一致性已經維護了台海數十年來的和平穩定。

「這就是為什麼美國國會在4月通過補充撥款，為台灣在內的印太合作夥伴提供大量軍援資金。」

卡定已連任3屆參議員，今年將不再參選連任，但他仍表示，決心持續進行跨黨派的工作，確保台灣從美國友人獲得所需的支持。

華盛頓郵報編輯委員會曾如此形容卡定：「幾十年來一直是位盡職、務實且有道德的公僕」。來自馬里蘭州的他，與挺台立場鮮明的共和黨參議員馬侃（John McCain）堪稱拜把。

馬侃2018年不敵腦癌辭世。卡定在今年5月的訪談中，再次提到自己對昔日國會戰友的思念。（編輯：陳慧萍）1130612