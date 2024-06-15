網路發起罷免高虹安 實體連署首站設筆耕小書店

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）近日有網友在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，目前啟動第1階段提議連署，今天下午公布第1個實體連署站，地點在竹市光復路一段的「筆耕小書店」。

「罷免高虹安：風城安心上路」團隊今天發文指出，第1個實體連署站「筆耕小書店」的地址為新竹市東區光復路一段485巷6弄8號，營業時間為週二至週五的下午1時30分到晚間9時30分，週六上午9時30分至下午5時30分，週日、週一公休；其餘休息時間，以店家公告為主。

團隊表示，許多店家不希望涉入政治議題，因此要設置實體店面並不容易，此次感謝「筆耕小書店」願意提供場地，希望民眾前往店家進行提議連署時，務必禮貌尊重店家，填完表單後就可離開，勿打擾店家營業。

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團隊指出，依據公職人員選罷法規定，第1階段罷免提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，以2022年新竹市長選舉的選舉人數35萬多人為例，罷免新竹市長高虹安的第1階段提議連署將以4000份為目標。

團隊表示，此次行動將招募志工，但不希望有任何政黨介入，因此志工招募作業將嚴格審核，全台各地民眾都可參與。另外，第1階段提議連署尚無任何募資計畫，若有看到任何官方帳號以外的募資訊息，均為詐騙，切勿上當。（編輯：戴光育）1130615