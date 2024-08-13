F-16迎台灣奧運代表團 國防部：不影響戰備任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北13日電）巴黎奧運圓滿落幕，空軍3架F-16戰機今天清晨在總統賴清德指示下，伴飛載著台灣代表團的長榮班機，施放熱焰彈歡迎台灣英雄凱旋。國防部表示，對任何兵力派遣，都依據相關規定辦理，在不影響戰備任務的情況下，縝密規劃執行。

巴黎奧運圓滿落幕，台灣最後一批選手今天上午返抵國門，賴總統特別指示比照東京奧運，派出3架F-16戰機，3架戰機於清晨5時17分在台灣西南上空待命，迎接載著台灣代表團的長榮班機後，施放熱焰彈歡迎台灣英雄凱旋，並持續伴飛到上午6時11分，圓滿完成迎接專案任務。

國防部今天舉行例行記者會，政戰局政戰綜合處長張景泰上校表示，奧運台灣代表隊選手載譽而歸，選手在國際賽場上為國爭光，展現奮戰到底決心，足為民眾學習典範，國防部對任何兵力派遣，都依據相關規定辦理，在不影響戰備任務的情況下，縝密規劃執行。

台劇「零日攻擊」拍攝中國人民解放軍攻台情景，外媒詢問國防部對此戲的評論或是看法。

國防部發言人孫立方少將回應，國防部對於「零日攻擊」沒有評論，但國防部支援「零日攻擊」拍攝，是依據文化部的審核，而國防部對支援影視事業拍攝節目，有作業規定且都非常明確，「零日攻擊」前導片的製作過程，是通過文化部審核，符合特定條件，國防部依照作業規定審核，且符合要件，所以在「零日攻擊」前導片拍攝提供支援，後續影片拍攝國防部也會提供設備支援。（編輯：張若瑤）1130813