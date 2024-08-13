經發會顧問會議9/3舉行 林信義朱敬一許勝雄領軍

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院今天公布經濟發展委員會經濟顧問名單，「創新經濟」組由前行政院副院長林信義擔任召集人、「均衡台灣」組召集人為工總名譽理事長許勝雄，「包容成長」組召集人則由中研院院士朱敬一出任，顧問會議預計9月3日舉行。

行政院經濟發展委員會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，主責擘劃國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項。行政院長卓榮泰7月主持首場委員會議，會中拍板兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心以及國家人才競爭躍升方案等。

經發會依要點可邀請50位至60位經濟顧問，聘期2年，為無給職，但經濟顧問及邀請列席的專家學者與社會人士出席會議得依規定支領出席費。

行政院今天公布完整經濟顧問名單，發言人陳世凱表示，經濟顧問的遴聘呼應經發會創新經濟、均衡台灣、包容成長3大政策目標，「創新經濟」組議題囊括產業創新、新創及金融創新3項議題，由林信義擔任召集人，共同召集人為台積電前董事長劉德音、國泰金控總經理李長庚及國科會主委吳誠文。

陳世凱說，「創新經濟」組顧問也納入多位台灣ICT產業龍頭代表，包含力積電董事長黃崇仁、環球晶董事長徐秀蘭、台灣半導體協會理事長暨台積電資深副總侯永清等共同參與，另外還有創投公會理事長邱德成、私募股權基金公會理事長翁嘉盛、91APP創辦人何英圻、工商協進會理事長暨台新金控董事長吳東亮、票券金融公會理事長魏啟林及玉山金控董事長黃男州擔任顧問。

「均衡台灣」組部分，陳世凱表示，此組討論議題涉及產業發展資源運用，以及均衡台灣區域發展和治理，除邀請許勝雄擔任召集人，共同召集人則為鴻海集團董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及國發會主委劉鏡清。

陳世凱表示，此組也邀請工總副理事長侯傑騰、電電公會理事長李詩欽、廠聯會副理事長魏雅庵、智慧城市發展協會理事長暨帆宣科技董事長高新明，並邀請有地方創生、都市規劃及農村發展等專業的多位大學教授及國內智庫、住都中心等學者專家共同討論。

至於「包容成長」組，陳世凱說，此組議題涉及總體經濟發展及中小企業轉型升級，由朱敬一擔任召集人，並邀請台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家及行政院秘書長龔明鑫擔任共同召集人。

「包容成長」組顧問還包含中經院董事長曹添旺、前工具機公會理事長游祥鎮、商業總會理事長許舒博、晶華酒店董事長潘思亮、連鎖加盟協會理事長吳永強等，以及台大、政大及台北大學財經相關科系教授。

首次經濟顧問會議將於9月3日舉行，會議除安排引言報告外，3組召集人將偕同共同召集人和顧問，就各議題進行分組討論後提出結論報告。

陳世凱表示，近60位經濟顧問皆在產官學研各領域貢獻卓著，並兼顧產業實戰經驗和專業研究實績，期盼藉由顧問會議三大分組議題提出具體建議，為國家經濟發展策略提出更多務實可行的做法，共同為長遠的國家發展及民眾幸福而努力。（編輯：林興盟）1130813