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內政部：警察特考身高限制 將改以工作職能導向評量

2024/8/16 15:29（8/16 16:29 更新）
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警察特考身高限制規定將透過擔任警消的工作職能為導向，進行各項體格綜合評量與檢討。（中央社檔案照片）
警察特考身高限制規定將透過擔任警消的工作職能為導向，進行各項體格綜合評量與檢討。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇龍麒台北16日電）內政部今天表示，內政部長劉世芳關切修正警察特考身高限制規定，目前已綜整相關單位意見，提供考試院研修，於民國114年實施新制，將透過擔任警消的工作職能為導向，進行各項體格綜合評量與檢討。

內政部發布新聞稿指出，最高行政法院15日宣判，針對憲法法庭113年5月31日憲判字第6號宣判一般警察特考所定「男性165公分、女性160公分」所設立的身高標準，排除女性應考人之群體比例明顯高於男性，使女性應考試、服公職權受到不利的差別待遇，與憲法第7條保障平等權之意旨不符，經最高行政法院重審認定駁回公務人員保障暨培訓委員會上訴，判決陳女勝訴確定。

內政部表示，針對113年憲判字第6號判決，內政部前於113年8月6日召開性別平等教育委員會第2次會議，劉世芳關切性別平等待遇及人民服公職權利，於會議中要求警政署、消防署、警大及警專盡速依113年憲判字第6號判決意旨，修正警察特考考試規則及相關招生簡章的身高限制規定。

內政部強調，已綜整相關單位意見，將於近期提供考試院研修，並於114年實施新制，期透過擔任警消之工作職能為導向，進行各項體格綜合評量與檢討，以保障女性報考警校、服公職的權利，期望未來有更多優秀人才加入警政、消防工作，共同為社會大眾服務，守護人民生命與財產的安全。（編輯：張若瑤）1130816

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